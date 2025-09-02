Znamy klauzulę wykupu Noaha Weisshaupta! Tyle musi zapłacić Legia, aby go zatrzymać [NASZ NEWS]

Noah Weisshaupt to jeden z najciekawszych transferów do Ekstraklasy w tym okienku transferowym. Niemiecki lewoskrzydłowy trafia do Legii na zasadzie wypożyczenia. Jest też opcja wykupu. A ile wynosi? Goal.pl dotarł do dokładnych informacji.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Noah Weisshaupt

Zaskakujący transfer z Niemiec

W tym okienku transferowym kibicom Legii kilka razy wyrwało się „wow” na wieść o tym kogo ściąga ich klub. To określenie pasuje również do Noaha Weisshaupta, lewoskrzydłowego ściągniętego z Bundesligi. Nawet w Niemczech sporo osób dziwiło się, że ten piłkarz decyduje się na przejście do Ekstraklasy.

Poza dużymi atutami piłkarskimi Weisshaupt ma też kolejny – wiek. To piłkarz zaledwie 23-letni, a więc z wielkim potencjałem. I teraz przechodzimy do meritum sprawy: zasady sprowadzenia go do Polski. Jak wiadomo jest to wypożyczenie z opcją wykupu. Wielu kibiców Legii zaczęło się zastanawiać jaka to kwota, obowiając się, czy w granicach możliwości Legii.

Świetna robota Bobicia

Goal.pl sprawdził ten temat. I można powiedzieć, że nie jest… źle. Z naszych informacji wynika, że kwota wykupu tego gracza to 3 miliony euro. Nie jest to więc coś mocno odstraszającego, bo takie pieniądze Legia zapłaciła za Miletę Rajovicia. Mówiąc więc wprost: jeśli Niemiec się sprawdzi, to klub z Ł3 stać będzie, aby został tu dłużej.

I jeszcze ważna sprawa: to transfer imienia Frediego Bobicia. Rozmawialiśmy o tym z kilkoma ludźmi i każdy podkreśla, że to właśnie Bobić wykonał tu lwią część pracy. To również on mocno walczył o to, aby zbić klauzulę do poziomu trzech milionów, bo pierwotne oczekiwania drugiej strony były sporo wyższe.



Portal Transfermarkt wycenia tego piłkarza na 5 mln euro.