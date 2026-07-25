Bruno Fernandes przymierzany do słynnego klubu. To byłby hit transferowy

Bruno Fernandes ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2027 roku. Niepewną przyszłość portugalskiego pomocnika chce wykorzystać Juventus - donosi Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Juventus obserwuje sytuację Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2027 roku. Choć wiele mediów informuje, że 31-letni pomocnik chciałby pozostać na Old Trafford, to strony wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. W związku z tym coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości portugalskiego gwiazdora i jego potencjalnego transferu.

W ostatnich tygodniach Fernandes był łączony z przejściem do Galatasaray Stambuł, a teraz do wyścigu miał dołączyć europejski gigant. Jak poinformował Ekrem Konur, sytuację kapitana ekipy Czerwonych Diabłów uważnie monitoruje bowiem również Juventus. Turyński klub nie wyklucza złożenia oferty, jeśli ofensywny pomocnik zdecyduje się na zmianę otoczenia jeszcze podczas obecnego okna transferowego.

94-krotny reprezentant Portugalii, którego wcześniej przymierzano także do Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain, rozpoczynał seniorską karierę we włoskich drużynach – Novarze Calcio, Udinese Calcio oraz Sampdorii Genua. W 2020 roku przeniósł się ze Sportingu Lizbona do Manchesteru United za 65 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 327 meczów, zdobył 107 bramek i zaliczył 108 asyst. Jego ewentualne sprowadzenie mogłoby kosztować około 60 milionów euro.

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