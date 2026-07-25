Juventus dopina transfer napastnika. Jest konkretna oferta

Randal Kolo Muani na radarze Juventusu
Juventus Turyn nie rezygnuje z walki o pozyskanie Randala Kolo Muaniego. Jak informuje Ben Jacobs, włoski gigant prowadzi rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie transferu francuskiego napastnika. Na ten moment nic nie zostało jeszcze przesądzone, ale negocjacje mają znajdować się na zaawansowanym etapie.
Według najnowszych doniesień, Stara Dama jest gotowa zaproponować za 27-latka 40 milionów euro oraz dodatkowe bonusy uzależnione od jego występów. Obie strony nadal rozmawiają jednak nad szczegółami potencjalnej transakcji, dlatego ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Sam Kolo Muani ma być zdecydowany na zmianę klubu i chciałby ponownie występować w barwach Juventusu. Francuz spędził poprzedni sezonu w Tottenhamie Hotspur na zasadzie wypożyczenia. W 30 rozegranych spotkaniach zdobył jedną bramkę i dołożył jedną asystę. Jego obecny kontrakt w PSG wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.
Napastnik trafił do Paris Saint-Germain latem 2023 roku z Eintrachtu Frankfurt za 95 milionów euro. W Paryżu nie zdołał jednak w pełni spełnić oczekiwań, a duża konkurencja w ofensywie sprawiła, że jego pozycja w zespole stopniowo słabła. Stara Dama od dłuższego czasu poszukuje zawodnika, który będzie liderem ataku.