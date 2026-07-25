Harry Kane podjął kluczową decyzję. Padła konkretna deklaracja

Bayern Monachium dopiął swego. Harry Kane przedłuży kontrakt
Harry Kane od kilku sezonów jest największą gwiazdą Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Anglii trafił do stolicy Bawarii latem 2023 roku z Tottenhamu Hotspur. Choć londyński klub długo miał nadzieję, że w przyszłości się sprowadzić swojego najlepszego strzelca z powrotem do Premier League, wiele wskazuje na to, że napastnik podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości.
Jak informuje „Sky Sports”, Kane po powrocie z letnich wakacji rozpocznie rozmowy z władzami Bayernu Monachium w sprawie nowego kontraktu. Obie strony mają usiąść do negocjacji, by ustalić szczegóły potencjalnego przedłużenia współpracy.
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Obecna umowa 32-letniego napastnika z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Bayern nie zamierza jednak czekać do ostatniego momentu i już teraz chce zabezpieczyć przyszłość swojej największej gwiazdy.
Sam zawodnik również wielokrotnie podkreślał, że bardzo dobrze czuje się w Niemczech. Anglik jest zadowolony z decyzji o opuszczeniu Premier League i uważa przeprowadzkę do Bundesligi za właściwy krok w swojej karierze. Jego głównym celem pozostaje zdobywanie trofeów z bawarskim gigantem.
Kane od początku pobytu w Monachium udowadnia, że jest jednym z najlepszych napastników świata. W 147 spotkaniach w barwach Bawarczyków zdobył aż 146 bramek, a dodatkowo zanotował 33 asysty.