Harry Kane podjął kluczową decyzję. Padła konkretna deklaracja

Harry Kane rozpoczął rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie nowej umowy. Jak informuje "Sky Sports", napastnik po powrocie z letnich wakacji dopnie wszelkie szczegóły dotyczące kontraktu.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium dopiął swego. Harry Kane przedłuży kontrakt

Harry Kane od kilku sezonów jest największą gwiazdą Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Anglii trafił do stolicy Bawarii latem 2023 roku z Tottenhamu Hotspur. Choć londyński klub długo miał nadzieję, że w przyszłości się sprowadzić swojego najlepszego strzelca z powrotem do Premier League, wiele wskazuje na to, że napastnik podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Jak informuje „Sky Sports”, Kane po powrocie z letnich wakacji rozpocznie rozmowy z władzami Bayernu Monachium w sprawie nowego kontraktu. Obie strony mają usiąść do negocjacji, by ustalić szczegóły potencjalnego przedłużenia współpracy.

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Obecna umowa 32-letniego napastnika z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Bayern nie zamierza jednak czekać do ostatniego momentu i już teraz chce zabezpieczyć przyszłość swojej największej gwiazdy.

Sam zawodnik również wielokrotnie podkreślał, że bardzo dobrze czuje się w Niemczech. Anglik jest zadowolony z decyzji o opuszczeniu Premier League i uważa przeprowadzkę do Bundesligi za właściwy krok w swojej karierze. Jego głównym celem pozostaje zdobywanie trofeów z bawarskim gigantem.

BREAKING: Harry Kane will begin contract talks with Bayern Munich when he returns from his summer holiday, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/wNKkAvgIYY — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 25, 2026

Kane od początku pobytu w Monachium udowadnia, że jest jednym z najlepszych napastników świata. W 147 spotkaniach w barwach Bawarczyków zdobył aż 146 bramek, a dodatkowo zanotował 33 asysty.