Legia zainteresowała się czeskim napastnikiem! To były król strzelców, ponad 100 goli w karierze [NASZ NEWS]

Legia Warszawa walczy o pozostanie w Ekstraklasie i niemal wszystkie siły są na tym skupione. Nie jest jednak tak, że w transferowych kuluarach nic się nie dzieje. Z naszych informacji wynika, że warszawski klub zainteresowął się napastnikiem z Czech!

IMAGO / CTK Photo Na zdjęciu: Jan Kuchta cieszący się z gola w meczu z Polską

Rajović się przebudził. Pytanie, czy na długo

Jeszcze do niedawna sytuacja w ataku Legii wyglądała bardzo kiepsko. Mileta Rajović był całkowicie zablokowany, Jean-Pierre Nsame wracał po kontuzji (obszerny wywiad z Kameruńczykiem można przeczytać tutaj), a Rafał Adamski dopiero wchodził do zespołu.

Potem jednak coś drgnęło. Duńczyk się odblokował, Adamski wyrósł na topowe wzmocnienie, a i Nsame zdołał już zdobyć bramkę po powrocie.

I choć główne siły w Legii są teraz rzucone na utrzymanie Ekstraklasy, to nie jest tak, że w przymiarkach transferowych, również w kontekście napadu, nic się w klubie nie dzieje. Dotarły do nas informacje, iż Legia zainteresowała się napastnikiem Sparty Praga.

Zaliczył Slavię i Spartę

Chodzi o Jana Kuchtę. 29-letni snajper (185 cm wzrostu) w tym sezonie ligowym zagrał 22 mecze, w których strzelił 8 goli i zaliczył 6 asyst. Do tego doszły bramki i asysty w europejskich pucharach. Jego całkowity dorobek w tym sezonie to 37 spotkań, 11 trafień i 9 asyst.

Generalnie Kuchta ma duże doświadczenie z ligi czeskiej, bo grał dla dwóch miejscowych gigantów: Slavii i właśnie Sparty. Jego ogólny dorobek w ekstraklasie naszych południowych sąsiadów to 196 spotkań, 74 bramki i 40 asyst. W sezonie 2020/21 był królem strzelców. Zdobył wtedy 15 bramek.

Polskę też trafił

Kuchta jest też reprezentantem Czech. Dla kadry zagrał 30 meczów, w których strzelił 3 gole. Jedno trafienie zaliczył przeciw Polsce, w eliminacjach EURO, gdy przegraliśmy na wyjeździe 1:3. Pozostałe dwa przeciw Hiszpanii i Szwajcarii. Ostatni raz w reprezentacji zagrał 8 września 2025 roku, w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską.

Kuchta grał też w lidze rosyjskiej (w styczniu 2022 roku Lokomotiw Moskwa zapłacił za niego 5 mln euro), ale szybko stamtąd wrócił (10 meczów i 3 gole w lidze rosyjskiej). Występował też w duńskim FC Midtjylland (9 spotkań, 1 bramka), skąd rok temu, za 2 miliony euro przeniósł się do Sparty.

Zagrał przeciw Papszunowi

Jego najwyższa wycena na Transfermarkt wynosiła 5 mln euro (2020/21). W tym momencie to 2,5 mln i według nieoficjalnych informacji Sparta mniej więcej tyle chciałaby za niego uzyskać. Legia, jak słyszymy, byłaby skłonna (na razie?) zapłacić sporo mniej. Kontrakt ze Spartą wiąże Kuchtę do lata 2028 roku. Niedawno zagrał przeciw Rakowowi, wtedy prowadzonego jeszcze przez Marka Papszuna.



