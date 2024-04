Legia Warszawa może tego lata stracić Filipa Rejczyka. Niewiele wskazuje na to, aby wygasająca umowa miała zostać przedłużona. 18-latkiem interesuje się Śląsk Wrocław - donosi TVP Sport.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Rejczyk

Kolejny wychowanek opuści Legię za darmo?

Legia Warszawa ma przed sobą pięć spotkań, które zadecydują o ewentualnej grze w eliminacjach do europejskich pucharów. Sytuacja nie jest komfortowa, więc trudno spodziewać się, aby Goncalo Feio nagle w kluczowym momencie sezonu postawił na młodych, niedoświadczonych zawodników. To może z kolei przesądzić o przyszłości Filipa Rejczyka, jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy rocznika 2006 w całym kraju.

Kontrakt Rejczyka obowiązuje tylko do końca sezonu. Ma opcję przedłużenia, która aktywuje się automatycznie po rozegraniu 270 minut w pierwszym zespole. Póki co 18-latek ma na swoim liczniku 29 minut spędzonych na boiskach Ekstraklasy, co sugeruje, że najprawdopodobniej tego limitu nie wypełni.

Rejczyk nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przyszłości, ale ma świadomość, że w Legii będzie miał problem z regularną grą. Stołeczny klub dobrze szkoli swoich wychowanków, ale nie potrafi ich odpowiednio wkomponować do pierwszej drużyny, co najczęściej kończy się odejściami za darmo. Młodzieżowy reprezentant kraju może być kolejnym przykładem zmarnowanego potencjału.

18-latek generuje spore zainteresowanie na rynku transferowym. TVP Sport informuje, że jego sytuacji bacznie przygląda się Śląsk Wrocław, który chce go w swoich szeregach już od bardzo dawna. Rejczyk jest obiektem obserwacji również we Włoszech oraz Hiszpanii.

