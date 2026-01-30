Legia szuka napastnika. Ten kierunek się zamyka

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Rafał Adamski nie dla Legii? Na to wygląda

Legia Warszawa na dziś plasuje się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Mimo to w klubie, od momentu przyjścia trenera Marka Papszuna, panuje umiarkowany optymizm, a nawet nadzieja, że drużynę stać na walkę o ambitniejsze cele niż wyłącznie utrzymanie ligowego bytu. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące ewentualnego wzmocnienia formacji ofensywnej przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Znany insider dał do zrozumienia, że maleją szanse na pozyskanie Rafała Adamskiego przez Legię. Stołeczny klub nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków kontraktu zawodnika oraz jego planów dotyczących dalszego rozwoju kariery.

Według informacji Tomasza Włodarczyka napastnik najpewniej będzie kontynuował swoją karierę w drużynie występującej w Betclic 1. Lidze. Warto jednak zaznaczyć, że Adamski, który ma ważną umowę z Pogonią Grodzisk Mazowiecki jedynie do końca czerwca bieżącego roku, znajduje się także na liście życzeń innych klubów z PKO BP Ekstraklasy, a ponadto zespołów zagranicznych.

24-letni zawodnik dołączył do zespołu z Grodziska Mazowieckiego w lipcu minionego roku, przechodząc z Zagłębia Lubin. Wcześniej reprezentował barwy między innymi Warty Poznań oraz Miedzi Legnica. W trwającej kampanii Adamski wystąpił łącznie w 20 spotkaniach, w których zdobył 11 bramek oraz zanotował 10 asyst. Na boisku spędził blisko 1700 minut, licząc wszystkie rozgrywki.