Legia monitoruje talent z Danii. Mamy najnowsze informacje!

Legia rozszalała się na dobre na rynku transferowym. Klub z Łazienowskiej przeprowadza hitowe transfery, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Z Danii dotarły informacje, że Legia interesuje się utalentowanym graczem. Goal.pl ma najnowsze informacje w tej sprawie.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Osman Addo (w środku)

Kilka miesięcy temu przyglądał mu się Lech

Osman Addo uchodzi w Danii za duży talent, choć jak na razie gra tylko na poziomie drugiej ligi, w zespole B.93. Niemniej wieści o tym, że temu piłkarzowi warto się przyglądać przedostały się już jakiś czas temu poza Danię. Dotarły również do Polski. Już kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że Addo przygląda się Lech, który wysłał jednego ze skautów na ligowy mecz tego gracza.

Kilka dni temu duński Tipsbladet poinformował, że teraz uwagę na tego gracza zwróciła Legia Warszawa. Co ciekawe, zawodnik ma tych samych agentów co… Mileta Rajović. Goal.pl sprawdził swoimi kanałami te doniesienia i wygląda na to, że wszystko się zgadza.

Oglądali go już na żywo

Wprawdzie Addo nie przyjdzie do Legii już tego lata, ale – jak słyszymy – sprawa nie jest zamknięta. Według niektórych źródeł do rozmów może dojść zimą, bo wtedy ten zawodnik będzie miał już tylko pół roku do końca kontraktu, będzie więc do wyciągnięcia za niewielkie pieniądze. Wcześniej (zakładając odejście latem) słyszeliśmy kwotę 400 tysięcy euro. Zimą powinno to być jeszcze mniej.

Wysłannik Legii oglądał Addo w ostatnim meczu z Kolding i niewykluczone, że to nie ostatnia wizyta przedstawiciela Legii na meczu tego skrzydłowego (może też grać jako „dziesiątka”). W tej kwestii trzeba jednak jasno powiedzieć: to nie jest piłkarz do gry na już w takim klubie jak Legia. To byłoby bardziej kupienie potencjału i próba jego rozwinięcia.