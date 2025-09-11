fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kamil Jóźwiak został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok ma ambitne plany związane z trwającym sezonem, w którym będzie musiała rywalizować na kilku frontach. Tymczasem w czwartek, 11 września, biuro prasowe klubu przekazało wiadomość o pozyskaniu nowego zawodnika.

„Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy z naszym Klubem podpisał Kamil Jóźwiak. Skrzydłowy będzie występował w koszulce z numerem 72” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnym profilu klubu na platformie X.

Jóźwiak jednocześnie wraca do polskiej ligi, z którą pożegnał się we wrześniu 2020 roku. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia dziennikarza Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, który sygnalizował, że taki transfer jest bardzo prawdopodobny.

22-krotny reprezentant Polski ma przede wszystkim wzmocnić siłę ofensywną Żółto-czerwonych. Ostatnio bronił barw między innymi takich klubów jak Derby County, Charlotte FC czy Granada CF. Gdy żegnał się z PKO BP Ekstraklasą, reprezentował barwy Lecha Poznań. W swoim piłkarskim CV ma także takie kluby jak GKS Katowice i Falubaz Zielona Góra.

Jóźwiak to 27-letni piłkarz, który mimo stosunkowo młodego wieku ma już duże doświadczenie. Wystąpił w ponad 100 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, zdobywając 15 bramek i notując 11 asyst. Na swoim koncie ma także 58 występów w Championship oraz 44 w Major League Soccer.

Czytaj więcej: Wisła znowu przyciąga tłumy. Szykuje się wielkie widowisko