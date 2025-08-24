Lechia będzie miała nowego bramkarza. Wzmocnienie z Premier League

Lechia Gdańsk jest bardzo blisko pozyskania bramkarza. Nowym zawodnikiem trójmiejskiego zespołu ma zostać Alex Paulsen z Bournemouth - informuje Piotr Potępa z redakcji "iGol".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alex Paulsen

Alex Paulsen blisko przenosin do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk zalicza bardzo słabe wejście w nowy sezon. Jednak w niedzielę podopieczni Johna Carvera stanęli na wysokości zadania. Udało im się pokonać w derbach Arkę Gdynia rezultatem 1:0. Bohaterem rywalizacji został Dawid Kurminowski, autor zwycięskiego trafienia. Zespół z Trójmiasta czekać będzie teraz dużo cięższe wyzwanie, ponieważ ich najbliższym rywalem będzie Jagiellonia Białystok.

Tymczasem bardzo ciekawe wiadomości transferowe napływają z obozu Lechii Gdańsk. Otóż lada moment ekstraklasowicz będzie mógł ogłosić pozyskanie nowego bramkarza. Piotr Potępa z redakcji „iGol” zdradził, że o krok od przeprowadzki do zespołu Johna Carvera jest Alex Paulsen. Nowozelandczyk na co dzień jest związany z Bournemouth.

Wspomniane źródło zaznacza, że Alex Paulsen ma trafić do Lechii Gdańsk na zasadzie wypożyczenia. Zawodnik przyleciał już do Gdańska, gdzie czekać będą na niego testy medyczne. Niewątpliwie zespół z Trójmiasta sprowadza interesującego zawodnika. Co prawda, 23-latek nie zaliczył jeszcze oficjalnego debiutu w barwach Bournemouth.

Alex Paulsen miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Auckland FC. 23-latek w barwach australijskiego zespołu rozegrał 28 spotkań. Aż 13 meczów udało mu się zakończyć bez straconego gola.