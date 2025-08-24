Derby Trójmiasta rozczarowały. Lechia Gdańsk wygrała rzutem na taśmę [WIDEO]

Lechia Gdańsk pokonała Arkę Gdynia (1:0) w niedzielnych derbach Trójmiasta i odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie. Jedyna bramka w meczu padła w 85. minucie.

PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

Derby Trójmiasta dla Lechii!

Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon PKO BP Ekstraklasy z pięcioma ujemnymi punktami z powodu kłopotów finansowych. Choć podopieczni Johna Carvera zdobyli aż 11 bramek, liczne błędy w defensywie sprawiły, że stracili aż 17 goli. W rezultacie Biało-Zieloni zanotowali dwa remisy i ponieśli trzy porażki.

W niedzielę gdańszczanie zmierzyli się u siebie w derbach Trójmiasta z Arką Gdynia w 6. kolejce. Beniaminek prezentuje się nieco lepiej od rywali zza miedzy. Ekipa Dawida Szwargi zgromadziła w tym sezonie cztery punkty. Spotkanie derbowe wróciło do polskiej ligi po pięciu latach przerwy.

W pierwszej połowie meczu nie brakowało ciekawych sytuacji podbramkowych. Najpierw okazję miał Hide Vitalucci, który wyszedł sam na sam z bramkarzem, jednak powinien zachować się dużo lepiej. Swoją szansę miała także Lechia. Camilo Mena zagrał do Bohdana Wjunnyka, który uderzył prosto w bramkarza gości.

Po zmianie stron obraz gry praktycznie się nie zmienił. Obie drużyny rywalizowały głównie w środku pola. Zacięte derby Trójmiasta rozczarowały kibiców i długo wydawało się, że zakończą się sprawiedliwym podziałem punktów. Decydujący cios zadał jednak Dawid Kurminowski. Napastnik Lechii zdobył jedyną bramkę meczu w 85. minucie, kierując piłkę do siatki głową i zapewniając Biało-Zielonym pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

𝐊𝐔𝐑𝐌𝐈𝐍𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈! 𝐋𝐄𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐙 𝐀𝐑𝐊𝐀̨! 🔥



85 minut czekaliśmy na gola w Gdańsku 👀



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 24, 2025

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia 1:0 (0:0)

1:0 Dawid Kurminowski 85′