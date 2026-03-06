Lechia Gdańsk otrzymała ofertę za skrzydłowego. Jest stanowisko klubu

Lechia Gdańsk dostała ofertę za Camilo Menę - informuje Krzysztof Marciniak. Kolumbijski skrzydłowy znajduje się także na liście życzeń klubu z Major League Soccer.

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Camilo Mena rozchwytywany. Gorąco wokół gwiazdy Lechii

Lechia Gdańsk na początku rundy wiosennej zdołała wydostać się ze strefy spadkowej w PKO BP Ekstraklasie. Po trójmiejskich derbach z Arką Gdynia (2:2) Biało-Zieloni zajmują 14. miejsce w tabeli. Duże zainteresowanie na rynku transferowym wzbudza obecnie kilku zawodników zespołu z Gdańska.

Najwięcej mówi się o napastniku Tomas Bobcek, którego wartość szacowana jest nawet na około 10 milionów euro. W lutym władze klubu zdecydowały się zabezpieczyć przyszłość słowackiego snajpera, przedłużając jego kontrakt aż do czerwca 2030 roku. Jak informuje Krzysztof Marciniak z Canal+ Sport, coraz większe zainteresowanie wzbudza również skrzydłowy Camilo Mena. Według ustaleń dziennikarza wokół Kolumbijczyka zaczyna robić się naprawdę gorąco.

Do Lechii wpłynęła już oferta z jednego z klubów z Argentyny, a dodatkowo pojawiła się oficjalna propozycja z zespołu występującego w Major League Soccer. Amerykański klub miał zaproponować za skrzydłowego około 2 miliony euro. Na razie stanowisko władz gdańskiego klubu pozostaje jednak niezmienne. Jak podkreśla Marciniak, nie tylko Mena, ale także Bobcek oraz Ivan Zhelizko znajdują się obecnie na liście zawodników nie na sprzedaż.

– Nie ma presji właściciela na szybki zarobek, wolą poczekać by dostać więcej. Piłkarze zabezpieczeni dłuższymi kontraktami, ale zawsze jest ryzyko obniżki formy lub kontuzji. Trzeba też pamiętać, że od lat Lechia nie zarabiała na transferach, ostatnie znaczące kwoty za Karola Filę i Kacpra Urbańskiego były w 2021 roku – przekazał dziennikarz.

Mena trafił do Gdańska w 2023 roku z łotewskiej Valmierii za 1,6 mln euro. W przeszłości reprezentował również barwy Jagiellonii Białystok. W obecnym sezonie skrzydłowy rozegrał 23 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zanotował osiem asyst.