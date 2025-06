Lech Poznań blisko transferu. Rozmowy nabierają tempa

Lech Poznań szykuje kolejny duży transfer tego lata. Do mistrzów Polski ma dołączyć Robert Gumny, któremu za kilka dni wygasa kontrakt z Augsburgiem - informuje Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Robert Gumny chce wrócić do Lecha

Lech Poznań jest bardzo blisko zakontraktowania Roberta Gumnego. 27-letni obrońca przez ostatnie pięć lat był związany z niemieckim Augsburgiem, z którym jednak nie przedłużył kontraktu, który wygasa z końcem czerwca tego roku. Wychowanek Kolejorza może oficjalnie wrócić na Bułgarską już w przyszłym tygodniu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk.

Byłby to drugi głośny powrót wychowanka do Lecha w tym oknie transferowym. Mateusz Skrzypczak został wykupiony z Jagiellonii Białystok za kwotę 900 tysięcy euro. Gumny przez pięć sezonów spędzonych w Niemczech rozegrał w sumie 106 meczów, zdobył dwie bramki i dołożył trzy asysty. Jego kariera za naszą zachodnią granicą mogła potoczyć się jeszcze lepiej, ale nie omijały go problemy zdrowotne. W ubiegłym roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie podczas jednego z treningów.

Gumny trenuje w poznańskim klubem i rozegrał 45 minut w towarzyskim spotkaniu z Chrobrym Głogów (2:1). Prawy defensor zanotował asystę przy trafieniu Kamila Jakóbczyka. – W gabinetach faktycznie toczą się rozmowy na temat zakontraktowania 27-latka. Obie strony mają być na tak i “jest bardzo blisko”. Trzeba to jeszcze tylko spiąć kontraktem – czytamy w serwisie Meczyki.pl. Gumny w barwach Kolejorza łącznie wystąpił w 97 spotkaniach i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Na swoim koncie ma również sześć meczów w reprezentacji Polski.