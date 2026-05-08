Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (08.05.2026)

Żużlowi fani czekają na piątek. Tego dnia odbędą się dwa spotkanie w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Najpierw obejrzymy starcie PRES Grupy Deweloperskiej Toruń ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra, a później Bayersystem GKM Grudziądz podejmie Fogo Unię Leszno

Żużlowi fani nie mają czasu na odpoczynek. Już w piątek zainauguruje kolejna kolejna PGE Ekstraligi i odbędą się dwa spotkania. Na początek speedway zawita do grodu Kopernika. PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się przed własną publicznością ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Oba zespoły mają swoje problemy na początku sezonu, więc ten mecz będzie dobrym momentem na przełamanie.

Wieczór natomiast zapowiada się jeszcze ciekawie, ponieważ zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które zaliczają świetne wejście w sezon PGE Ekstraligi. Bayersystem GKM Grudziądz u siebie podejmie Fogo Unię Leszno. Zarówno jedni jak i drudzy wykonują świetną robotę i już teraz zaznaczają swoją obecność w walce o awans do fazy play-off.

KS Toruń – Falubaz Zielona Góra, transmisja w TV i online

Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń – Stelmet Falubaz Zielona Góra będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

GKM Grudziądz – Unia Leszno, transmisja w TV i online

Rywalizacja Bayersystem GKM-u Grudziądz z Fogo Unią Leszno obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport. Rywalizacja będzie dostępna również w usłudze Canal+ Online.

