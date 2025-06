Lech Poznań już oficjalnie poinformował o transferze Mateusza Skrzypczaka z Jagiellonii Białystok. Obrońca podpisał z Kolejorzem umowę do końca czerwca 2029 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Mateusz Skrzypczak wraca do Lecha Poznań

Lech Poznań w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, a apetyty wszystkich w klubie oraz kibiców przed nową kampanią są równie spore, a może nawet jeszcze większe. Kolejorz w końcu grać będzie w eliminacjach Ligi Mistrzów i choć obecnie to tylko kwestia marzeń, to wszyscy wierzą, że uda się przy odpowiednich wzmocnieniach zakwalifikować do europejskiego czempionatu.

Pierwszym z transferów, który ma w tym pomóc jest sprowadzenie Mateusza Skrzypczaka z Jagiellonii Białystok. Środkowy obrońca byłych mistrzów Polski oraz reprezentacji Polski wraca do swojego klubu po kilku sezonach gry w Dumie Podlasia. Wraca, bo Lech Poznań już oficjalnie poinformował o aktywowaniu klauzuli wykupu defensora. Umowa z wychowankiem została podpisana do końca czerwca 2029 roku.

Mateusz Skrzypczak w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań dla Jagiellonii Białystok i zdobył w nich dwie bramki. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ma on na koncie 89 występów. Dla pierwszego zespołu Kolejorza wybiegał 14 razy na murawę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 3 miliony euro. Mówi się, że klauzula wykupu Skrzypczaka z Jagiellonii wynosiła 900 tysięcy euro.

Zobacz także: Lech może stracić gwiazdę! Turecki gigant rozpoczął negocjacje