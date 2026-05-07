FC Barcelona, Manchester City, Arsenal i SSC Napoli spoglądają w kierunku podopiecznego Kosty Runjaicia. Na ich celowniku znalazł się Arthur Atta z Udinese Calcio - informuje "TuttoMercatoWeb".

FC Barcelona wybrała się do Udine w poszukiwaniu wzmocnień. Dumie Katalonii wtórowali Manchester City, Arsenal oraz SSC Napoli. Serwis „TuttoMercatoWeb” poinformował, że wysłannicy tych klubów bacznie przyglądali się żołnierzowi Kosty Runjaicia. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Arthur Atta, który oczywiście na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio.

Francuski pomocnik ma świadomość, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym może być bohaterem głośnej przeprowadzki. Udinese Calcio w najbliższych meczach zagra z Cremonese oraz Cagliari, więc 23-latek będzie miał doskonałą okazję, aby przedstawić się wysłannikom zainteresowanych klubów.

Warto zaznaczyć, że SSC Napoli było pierwszy zespołem, który zgłosił się po Arthura Attę. Azzurri od dawna obserwują gracza Udinese Calcio. Do niedawna również Inter Mediolan spoglądał w kierunku Francuza. Jednak obecni mistrzowie Serie A skupili się teraz na innym pomocniku. FC Barcelona, Manchester City oraz Arsenal zatem dołączają do rywalizacji o 23-latka.

Arthur Atta w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań pod okiem Kosty Runjaicia. Pomocnik Udinese Calcio zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Francuz może również pochwalić się czterema asystami.