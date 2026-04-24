Barcelona nawiązała kontakt z obrońcą. Alternatywa za Bastoniego

FC Barcelona priorytetowo traktuje transfer środkowego obrońcy. Celem jest Alessandro Bastoni, ale klub pracuje nad opcją rezerwową. Zdaniem dziennika Sport jest nią Jon Martin z Realu Sociedad.

FC Barcelona ma pełen spokój, jeśli chodzi o kwestie mistrzostwa Hiszpanii. W końcówce sezonu są blisko przypieczętowania drugiego z rzędu tytułu. Ten fakt pozwala w pełni skupić się na planowaniu przyszłości, a więc transferach przed następną kampanią. Jednym z głównych celów będzie pozyskanie środkowego obrońcy, o którego Hansi Flick prosi od kilku miesięcy.

Celem numer jeden pozostaje Alessandro Bastoni, z którym klub od dłuższego czasu jest w kontakcie. Na przeszkodzie stoją jednak finanse, jeśli chodzi o kwotę transferu. Inter Mediolan ma żądać od 60 do 80 milionów euro, co jest poza zasięgiem Blaugrany.

W związku z tym Deco pracuje także nad alternatywami na pozycję stopera. Zdaniem dziennika Sport pierwsze poważniejsze kroki zostały już wykonane. Duma Katalonii miała skontaktować się z agentem Jona Martina, piłkarza Realu Sociedad. Deco osobiście poleciał rozmawiać ws. potencjalnego transferu. Było to jednak badanie oczekiwań i dostępności zawodnika. Oferta nie została złożona.

Jon Martin to 20-letni stoper określany mianem wielkiego talentu. Problemem pozostaje nowy kontrakt, jaki niedawno podpisał do 2031 roku. Na dodatek wpisano do niego klauzulę odstępnego o wartości 50 milionów euro.

W tym sezonie Martin zagrał w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił jednego gola. W barwach Realu Sociedad debiutował w kampanii 2023/2024. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 20 milionów euro.