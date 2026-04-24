Manchester City na łowach w Hiszpanii. Interesuje się reprezentantem Maroka

Manchester City zarzucił sieć na pomocnika Girony, Azzedine'a Ounahiego - wynika z informacji przekazanych przez Jose Alvareza Hayę w hiszpańskim programie El Chiringuito. 26-letni Marokańczyk ma klauzulę odstępnego wartą 20 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Azzedine Ounahi

Manchester City powoli przygotowuje się do kolejnej kampanii. Włodarze z Etihad Stadium, jak w każdym oknie transferowym, chcą jeszcze bardziej wzmocnić skład zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę. Niewykluczone, że angielski gigant zdecyduje się na dodanie jakości do swojej formacji ofensywnej, aby zwiększyć rywalizację w linii ataku.

Jak poinformował dziennikarz Jose Alvarez Haya w hiszpańskim programie „El Chiringuito”, na radar giganta z Wysp Brytyjskich trafił Azzedine Ounahi. 26-letni środkowy pomocnik na co dzień z powodzeniem gra dla Girony, gdzie prezentuje się z bardzo dobrej strony.

Katalończycy mogą być skłonni sprzedać swojego zawodnika właśnie do Manchesteru City, ponieważ oba kluby należą do tej samej grupy właścicielskiej, czyli City Football Group. Klauzula odstępnego w umowie reprezentanta Maroka wynosi około 20 milionów euro.

Ounahi występuje w Gironie od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadi Montilivi za 6 milionów euro z Olympique’u Marsylia. W trwającym sezonie rozegrał 18 spotkań, zdobył 5 bramek i zanotował 3 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 10 milionów euro, a kontrakt piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2030 roku.