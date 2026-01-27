Pogoń może stracić ważnego gracza. Lazio działa szybko

Lazio Rzym według doniesień dziennikarza Tomasza Włodarczyka ma w planach pozyskać polskiego zawodnika. Chodzi o gracza Pogoni Szczecin. Klub z Serie A miał złożyć już ofertę.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio ruszyło po Adriana Przyborka

Lazio Rzym w tym sezonie to ekipa ze środka tabeli. Trener Maurizio Sarri wciąż jednak wierzy, że drużyna może powalczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach, co w dalszej perspektywie mogłoby pomóc klubowi także pod względem finansowym. Tymczasem ciekawe informacje na temat planów transferowych zespołu z Rzymu przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Znany insider ujawnił, że Lazio złożyło ofertę w sprawie Adriana Przyborka. Przedstawiciel ligi włoskiej jest gotowy wyłożyć za Polaka 4,5 miliona euro plus bonusy. Łącznie na transakcję z udziałem zawodnika Rzymianie mieliby przeznaczyć nawet siedem milionów euro.

Aktualnie mają trwać negocjacje pomiędzy stronami, przekonuje Włodarczyk. Lazio ma być tak mocno zdeterminowane w sprawie transferu, że chce go sfinalizować jak najszybciej.

Przyborek to ofensywny pomocnik, który ma na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Polski do lat 19. W tej kampanii zawodnik rozegrał łącznie 19 spotkań, notując w nich trzy trafienia oraz dwie asysty. Aktualna umowa piłkarza z klubem ze Szczecina obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Tymczasem już w najbliższy weekend Pogoń wraca do gry w PKO BP Ekstraklasie. Portowcy już w niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:15. Z kolei tydzień później Pogoń rozegra pierwsze oficjalne spotkanie w roli gospodarza w 2026 roku, mierząc się z Bruk-Betem Termaliką.