Real Madryt ma problem. Vinicius Junior żąda konkretów

Vinicius Junior to zawodnik, którego przyszłość w Realu Madryt wciąż pozostaje niepewna. Tymczasem konkretne wieści na temat Brazylijczyka przekazał serwis Don Balon.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Trudne rozmowy na linii Real-Vinicius Junior

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie zawodnik wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości. Tymczasem ciekawymi informacjami na temat piłkarza podzielił się portal DonBalon.com.

Źródło przekonuje, że Brazylijczyk postawił sprawę jasno. Vinicius Junior od momentu, gdy z klubem pożegnał się Xabi Alonso, odzyskał formę oraz pewność siebie. W każdym razie przyszłość zawodnika w klubie z Estadio Santiago Bernabeu nadal stoi pod znakiem zapytania. Rozmowy w sprawie nowego kontraktu utknęły bowiem w martwym punkcie. Kością niezgody jest nie tylko długość umowy, ale również wynagrodzenie, które miałoby być adekwatne do statusu piłkarza.

Vinicius Junior twierdzi, że jego wpływ na sport oraz media uzasadnia otrzymywanie pensji porównywalnej z najlepszymi piłkarzami świata. Na dzisiaj nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w ofercie Realu Madryt.

Reprezentant Brazylii według informacji Don Balon miał już przekazać klubowi swoje stanowisko. Jeśli jego sytuacja kontraktowa nie zostanie rozwiązana do kwietnia, piłkarz poważnie rozważy odejście z Realu. To ostrzeżenie miało wywołać niepokój w klubie i już odbija się negatywnie na rynku transferowym.

Chętnych na transfer z udziałem Viníciusa Júniora nie brakuje. Serwis El Nacional informował wcześniej, że Paris Saint-Germain jest gotowe wykorzystać każdą okazję negocjacyjną, aby pozyskać zawodnika. Francuski klub nie ukrywa, że poszukuje nowej gwiazdy, która wzmocniłaby jego siłę ofensywną. Brazylijczyk idealnie wpisuje się w ten profil.

Ważnym punktem negocjacji między Viniciusem Junorem a Realem Madryt są zatem warunki finansowe. Źródła z otoczenia zawodnika mają wskazywać kwotę na poziomie 30 milionów euro rocznie, która miałaby satysfakcjonować obie strony. Dzięki temu piłkarz mógłby czuć się doceniony i nadal w pełni zaangażowany w projekt Los Blancos.