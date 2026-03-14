Atletico chce rozchwytywanego pomocnika. Spora konkurencja

Lamine Camara wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jak dowiedział się Ekrem Konur, senegalskiego pomocnika widziałoby u siebie między innymi Atletico Madryt.

Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt powoli zaczyna myśleć o kolejnej kampanii, w której ponownie chce rywalizować na wszystkich frontach. Diego Simeone liczy, że latem uda się jeszcze bardziej wzmocnić kadrę, co zmaksymalizuje szanse ekipy Los Rojiblancos na walkę o najważniejsze trofea. Jednym z obszarów, gdzie może zostać dodana jakość, jest środek pola.

Władze stołecznego klubu planują zwiększyć rywalizację w tej formacji i dlatego analizują kandydatury kilku zawodników występujących w czołowych europejskich ligach. Na celowniku madryckiego klubu znalazł się między innymi pomocnik grający na co dzień we francuskiej Ligue 1. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę Atletico Madryt przykuł bowiem Lamine Camara z AS Monaco.

Reprezentant Senegalu jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych pomocników na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia, że sytuację zawodnika uważnie monitorują także Liverpool oraz Newcastle United.

To oznacza, że Atletico stanie do rywalizacji z angielskimi potęgami w walce o podpis utalentowanego piłkarza. Klub z stolicy Hiszpanii widzi w nim zawodnika, który w przyszłości mógłby odegrać ważną rolę w środku pola drużyny prowadzonej przez Diego Simeone.

Młody playmaker z powodzeniem występuje w barwach AS Monaco od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade Louis II z FC Metz za około 15 milionów euro. Od tego czasu systematycznie rozwija swoje umiejętności i zbiera cenne doświadczenie w lidze francuskiej. W trwającym sezonie rozegrał 23 spotkania, w których zanotował 3 asysty. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi aktualnie około 30 milionów euro, a jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.