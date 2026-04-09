PSG monitoruje postępy zdolnego Belga. Ogromna konkurencja

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Kyriani Sabbe na celowniku Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain planuje podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego sprowadzić nowego prawego obrońcę. Jego zadaniem będzie odciążenie mocno eksploatowanego Achrafa Hakimiego, który w obecnym sezonie rozgrywa bardzo dużą liczbę minut. Marokański gwiazdor nie ma wartościowego zmiennika, dlatego włodarze paryskiego giganta chcą pozyskać piłkarza, który realnie poszerzy kadrę zespołu Luisa Enrique i zwiększy rywalizację na tej pozycji.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Parc des Princes jest Kyriani Sabbe. 21-letni Belg imponuje wysoką formą w barwach Club Brugge, co nie przechodzi bez echa na rynku transferowym.

Paris Saint-Germain będzie musiało jednak stawić czoła poważnej konkurencji, ponieważ sytuację młodego defensora monitorują również Real Madryt, Inter Mediolan, Newcastle United oraz Brentford. Wydaje się, że PSG może zaproponować zawodnikowi najlepsze warunki finansowe.

Utalentowany wahadłowy jest wychowankiem klubu z Brugii, który słynie z doskonałego szkolenia młodzieży. Juniorski reprezentant Belgii w styczniu 2023 roku awansował do pierwszego zespołu i stopniowo wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Club Brugge. W trwającym sezonie rozegrał 38 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi aktualnie około ośmiu milionów euro.