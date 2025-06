SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek zmienia klub. Oficjalnie

Krzysztof Piątek w minionym sezonie był w znakomitej formie. Można powiedzieć, że reprezentant Polski był prawdziwą gwiazdą ligi tureckiej, bowiem 29-latek w barwach Basaksehiru zdobył aż 31 goli, co jest nawiązaniem do najlepszych lat kariery napastnika. To spowodowało wiele spekulacji na temat jego przyszłości po tej kampanii.

Przez jakiś czas mówiło się, że Piątek może wrócić do Europy i spróbować swoich sił jeszcze w mocnej lidze, ale od jakiegoś czasu pewne było już, że przeniesie się do Zatoki Perskiej, ale nie to Arabii Saudyjskiej, ale Kataru. Tak też się stało. Tamtejszy klub Al-Duhail ogłosił, że za około 10 milionów euro Krzysztof Piątek przechodzi do ich drużyny. Reprezentant Polski podpisał umowę na trzy kolejne sezony.

Krzysztof Piątek w tym sezonie rozegrał łącznie dla tureckiego klubu 48 spotkań, w których zdobył wspomniane już 31 goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka z Dzierżoniowa na siedem milionów euro. Na koncie ma on 35 występów w reprezentacji Polski i 12 goli.

