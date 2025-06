SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz uzasadnia nieobecność Lewandowskiego

Reprezentacja Polski przed wakacjami rozegra jeszcze dwa mecze. Jednym z nich będzie starcie towarzyskie, ale jednym niezwykle kluczowy mecz w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa świata w 2026 roku. Biało-Czerwoni zmierzą się bowiem z Finlandią w Helsinkach, gdzie gra toczyć będzie się najpewniej o drugie miejsce w grupie. Kilka dni wcześniej naszym rywalem na Stadionie Śląskim będzie reprezentacja Mołdawii.

Przed tym zgrupowaniem sporo emocji wzbudził fakt, że Robert Lewandowski postanowił – mówiąc nieco kolokwialnie – odpuścić sobie te mecze. Kapitan uzasadniał tę decyzję potrzebą odpoczynku po wymagającym sezonie. Michał Probierz został o brak napastnika FC Barcelony na zgrupowaniu reprezentacji Polski zapytany na dzisiejszej konferencji prasowej.

– Trzeba pamiętać, że trenerzy dają odpoczywać swoim piłkarzom w reprezentacji. Tak było z Ibrahimoviciem, czy Ronaldo, dzieje się to też w innych zespołach. Robert rozegrał prawie 4000 minut w tym sezonie i jest to normalna kolej rzeczy. Ma też swoje lata. Dla mnie jako trenera jest to zrozumiałe, że trzeba patrzyć na dobro zawodnika – powiedział Michał Probierz.

– Nicola Zalewski i Piotrek Zieliński dostali jeden dzień więcej wolnego ze względu na finał Ligi Mistrzów. Mateusz Bogusz z przyczyn logistycznych dojedzie jutro – dodał.

Zobacz także: Napoli wygrało mistrzostwo Włoch i chce reprezentanta Polski!