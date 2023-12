IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak był łączony z FC Barceloną

Spekulacje wywołały duże poruszenie

Do transferu, jak twierdzi Romano, jednak nie dojdzie

Krychowiak nie trafi do FC Barcelony

FC Barcelona znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Mimo to zimą będzie musiała poszukać nowego pomocnika. Ma to związek między innymi z kontuzją Gaviego oraz skreśleniem Oriola Romeu. Xavi najwyraźniej nie jest zadowolony z formy nowego nabytku.

Hiszpańskie media postanowiły połączyć z transferem do FC Barcelony Grzegorza Krychowiaka. Te głosy wywołały sporo poruszenia, szczególnie wśród polskich fanów i ekspertów.

Głos w tej sprawie zabrał Fabrizio Romano w programie Okno Transferowe na kanale Meczyki.pl. Ekspert przyznał, że według jego informacji do transferu nie dojdzie. – To byłby fajny transfer, ale… to się nie wydarzy. Przykro mi – powiedział.

– Ale przyjście nowego pomocnika do Barcelony jest możliwe. Myślę, że zawodnik na tę pozycję może w styczniu trafić do “Dumy Katalonii”, ale będzie to zupełnie inny typ gracza niż Grzegorz Krychowiak – podsumował Romano.

