Karol Borys uchodzi za największy talent Śląska Wrocław. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl ofensywny pomocnik jest blisko przeprowadzki do Fiorentiny.

IMAGO / Mateusz Porzucek / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Karol Borys

Karol Borys wkrótce powinien odejść ze Śląska Wrocław

Wiele wskazuje na to, że 17-letni pomocnik wyląduje we Włoszech

Młodzieżowy reprezentant Polski podobno jest blisko przenosin do Fiorentiny

Karol Borys ruszy na podbój Europy?

Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennikarza portalu “Meczyki.pl” Tomasza Włodarczyka w programie “Okno Transferowe” uchodzący za perełkę Karol Borys jest bliski przeprowadzki ze Śląska Wrocław do Fiorentiny.

– Karol Borys jest bliski transferu do Fiorentiny. Słyszę, że ta na razie oferuje niewielkie jak na skalę talentu pieniądze – ok. 700 tysięcy euro. Oprócz Fiorentiny w ostatnim czasie o Borysa pytała AS Roma. Więc talent jest bardzo duży – przekazał.

Młodzieżowy reprezentant Polski jest wychowankiem Śląska Wrocław. 17-letni ofensywny pomocnik w pierwszym zespole Wojskowych zdążył rozegrać 11 meczów.