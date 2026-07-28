Perez pokazał, jak robić transfery. Niewiarygodne, co zrobił Real Madryt

Real Madryt wygenerował aż 148 milionów euro na sprzedaży zawodników z akademii La Fabrica. Wliczając w bilans transferowy zakup Yana Diomande, profil Kickoff informuje, że Królewscy pokryli 85% wydatków ze sprzedaży samych wychowanków.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wygenerował 148 mln euro ze sprzedaży wychowanków

Real Madryt imponuje podczas letniego okna transferowego. Nie chodzi nawet o fakt, jakich ściągnął piłkarzy, ale sposób, w jaki to zrobił, a także pokrył wydany budżet na wzmocnienia. Do tej pory sprowadzili czterech piłkarzy: Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konate i Bernardo Silva. Niebawem powinien dołączyć do nich jeszcze Yan Diomande. Wliczając w wydatki nadchodzący transfer Iworyjczyka, łączna suma wyniesie ponad 175 milionów euro. Mimo to bilans transferowy będzie tylko na małym minusie.

W trakcie trwającego okienka Królewscy skupili się na wygenerowaniu dodatkowych dochodów poprzez sprzedaż wychowanków. Ich akademia, czyli La Fabrica słynie ze świetnego szkolenia, ale zdecydowana większość zawodników gra poza klubem.

Do tej pory na mocy posiadanych praw do zawodników zarobili aż 148 milionów euro. Jednocześnie w nawet najmniejszym stopniu nie osłabili kadry pierwszego zespołu. Profil Kickoff wyliczył, że sprzedaż wychowanków pokryła aż 85% letnich wydatków.

Bilans transferowy Realu Madryt w letnim okienku:

Wydatki – 175 mln euro+

Marc Cucurella – 55 milionów euro

Denzel Dumfries – 20 mln euro

Ibrahima Konate – za darmo

Bernardo Silva – za darmo

Yan Diomande – 100 mln euro+

Przychody – 148 mln euro