Mourinho skreślił cenionego piłkarza Realu. Chce w jego miejsce kogoś nowego

Real Madryt skupia się na transferach Yana Diomande oraz Rodriego. Jose Mourinho naciska także na jeszcze jedno wzmocnienie do środka defensywy - informuje "Marca".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real pozyska nowego obrońcę w miejsce Asencio

Real Madryt tego lata szaleje na rynku transferowym. Do tej pory pozyskał czterech jakościowych zawodników – Denzela Dumfriesa, Marca Cucurellę, Ibrahimę Konate oraz Bernardo Silvę. Na tym nie koniec, bowiem skupia się na sfinalizowaniu transakcji Yana Diomande i Rodriego. Na ten duet może wydać dodatkowo blisko 200 milionów euro.

Klub postawił na poważną przebudowę drużyny. Jose Mourinho nie był zadowolony z sytuacji kadrowej, wskazując przede wszystkim na defensywę, jako przyczynę niepowodzeń w ostatnich dwóch sezonach. Co więcej, po ewentualnych transferach gwiazd Lipska i Manchesteru City kadra wciąż nie będzie kompletna. „Marca” informuje o zamiarach portugalskiego szkoleniowca, który uważa, że środek obrony potrzebuje jeszcze jednego wzmocnienia. Chciałby sprowadzić zawodnika klasy światowej.

Na liście życzeń Realu Madryt znajduje się oczywiście Alessandro Bastoni. Kandydatura Nico Schlotterbecka nie jest już aktualna, bowiem wygasła klauzula jego wykupu. W przypadku takiego ruchu przesądzone będą losy Raula Asencio, wyraźnie skreślonego przez Mourinho. Hiszpański stoper chciałby zostać na Santiago Bernabeu, ale najprawdopodobniej zabraknie dla niego miejsca. Klub jest zdecydowany na sprzedaż tego piłkarza.