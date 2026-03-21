Kownacki może zmienić klub. Wystarczy milion euro

Dawid Kownacki latem ma być do wzięcia za około milion euro. Taką kwotę ustalił Werder Brema, o czym donosi "Bild". Być może Polak wróci do PKO Ekstraklasy.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki to z całą pewnością jeden z bardziej zapomnianych reprezentantów Polski w ostatnim czasie. Napastnik, który kilka lat temu uznawany był za spory talent, obecnie występuje na boiskach 2. Bundesligi, ale wiele wskazuje, że kolejny raz w ostatnich latach zmieni klub. Obecnie wypożyczony jest bowiem do Herthy Berlin z Werderu Brema, ale niewiele wskazuje na to, że wróci do macierzystej drużyny.

Według informacji przekazanych przez niemiecki serwis „Bild”, Werder chce zakończyć współpracę z Kownackim i jest gotowy obniżyć jego cenę do miliona euro. To kwota, którą z pewnością mogłoby wyłożyć większość klubów PKO Ekstraklasy. Latem sporo mówiło się chociażby o zainteresowaniu Lecha Poznań, więc być może tym razem coś ruszy w tym temacie.

Dawid Kownacki w tym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na poziomie 2. Bundesligi ma blisko 40 trafień w 111 meczach. 52 razy zagrał także w pierwszej Bundeslidze, ale tam do siatki trafił tylko czterokrotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 7-krotnego reprezentanta Polski na 1,7 miliona euro.

