Juventus rozważa transfer kolejnego napastnika. Możliwy głośny ruch wewnątrz Serie A

16:51, 6. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gianluigi Longari

Juventus szuka wzmocnień w linii ataku. Okazuje się, że Stara Dama poważnie rozważa transfer Mateo Pellegrino z Parmy - informuje Gianluigi Longari.

Luciano Spalletti
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Mateo Pellegrino w orbicie zainteresowań Juventusu

Juventus w letnim oknie transferowym ponownie koncentruje się na wzmocnieniu ofensywy. W klubie trwają prace nad pozyskaniem Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. 27-letni Francuz pozostaje jednym z głównych celów Starej Damy.

Wcześniej turyńczycy dopięli już transfer Jeffa Ekhatora z Genoi, za którego zapłacono około 16 milionów euro. 19-letni Włoch w poprzednim sezonie Serie A zdobył trzy bramki, a w klubie postrzegany jest jako inwestycja na przyszłość.

Według informacji Gianluigiego Longariego, Juventus równolegle rozważa także inne opcje. Na liście obserwowanych zawodników znalazł się Mateo Pellegrino z Parmy. Klub z Turynu miał już przeprowadzić wstępne zapytania dotyczące 24-letniego napastnika, który ma za sobą udany sezon w Serie A.

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Argentyńczyk w poprzednich rozgrywkach wystąpił w 37 meczach włoskiej ekstraklasy, zdobywając dziewięć bramek. Jego forma sprawiła, że wzbudził zainteresowanie również Fiorentiny. Pellegrino urodził się w Valencii, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Interze Mediolan.

Później Pellegrino przeniósł się do Argentyny. Do Europy wrócił w lutym 2025 roku, kiedy Parma sprowadziła go z Velez Sarsfield za około 2 miliony euro. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia napastnika na 15 milionów euro. Kontrakt argentyńskiego snajpera z Parmą obowiązuje do czerwca 2030 roku.

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