Manchester United łowi w Bundeslidze. Poluje na autora 18 asyst

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Ryerson

Julian Ryerson przyciągnął uwagę Manchesteru United

Manchester United planuje wzmocnić boki defensywy podczas trwającego letniego okna transferowego. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – uważa, że właśnie na tych pozycjach jego drużynie brakuje odpowiedniej jakości oraz głębi składu. Władze angielskiego giganta analizują dostępne opcje, a jednym z priorytetów ma być sprowadzenie prawego obrońcy, który od pierwszego dnia podniósłby poziom rywalizacji w zespole i zagwarantował wysoką jakość zarówno w defensywie, jak i w akcjach ofensywnych.

Jak informuje niemiecki dziennik „BILD”, na celowniku Manchesteru United znalazł się Julian Ryerson. Reprezentant Norwegii od dłuższego czasu imponuje formą w barwach Borussii Dortmund, a jego dobre występy podczas trwających mistrzostw świata tylko zwiększyły zainteresowanie czołowych europejskich klubów. Wysłannicy Czerwonych Diabłów uważnie obserwują poczynania wszechstronnego defensora i niewykluczone, że w najbliższym czasie do niemieckiego potentata wpłynie oficjalna oferta za 28-letniego zawodnika.

Ryerson występuje w koszulce ekipy BVB od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park z Unionu Berlin za około pięć milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zanotował aż 18 asyst. Cenionego Norwega obserwują również FC Barcelona oraz Newcastle United. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na 35-40 milionów euro, dlatego Manchester United musi liczyć się ze znacznym wydatkiem.

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