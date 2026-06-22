Nsame blisko nowej umowy. To może być duża niespodzianka! [NOWE INFORMACJE]

11:56, 22. czerwca 2026 12:47, 22. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Jean-Pierre Nsame w najbliższych dniach powinien poznać swoją przyszłość. Z naszych informacji wynika, że w grze jest polski klub.

Jean-Pierre Nsame
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fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Za chwilę wszystko będzie jasne!

Jean-Pierre Nsame chciał/chce zostać w Legii Warszawa, ale jak na razie klub z Ł3 nie jest w stanie zaoferować mu na papierze nowej umowy, nawet tej mocno obniżonej. Piłkarz zgodził się na znaczną redukcję zarobków, ale Legia musi kogoś sprzedać, aby mieć na nową pensję dla Kameruńczyka.

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Z drugiej strony Nsame nie chce też czekać w nieskończoność. Może być przecież tak, że Legia osatecznie nie zaproponuje mu nowej umowy, a te propozycje, które ma obecnie, uciekną. Jak już informowaliśmy, piłkarza chętnie widziałaby u siebie Wieczysta, ale z naszych najnowszych ustaleń wynika, że pojawił się nowy faworyt.

Otóż jak słyszymy, prawdopodobne jest przejście Nsame do Pogoni Szczecin! Sprawa wyjaśni się w ciągu kilkudziesięciu godzin. O takiej opcji, czyli przejścia do Pogoni, mówił między innymi Bartek Kalinkowski w trakcie programu na kanale Meczyki.

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