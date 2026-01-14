Conor Gallagher wraca do Premier League. Reprezentant Anglii po zaledwie półtora roku zmienia klubowe barwy i kończy swoją przygodę w szeregach Atletico. Tottenham oficjalnie potwierdził transfer 25-latka.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher i Jude Bellingham (Real - Atletico)

Gallagher wraca do Anglii. Hit transferowy

W lecie 2024 roku Conor Gallagher zamienił Chelsea na Atletico. Rojiblancos zapłacili za pomocnika 42 miliony euro. Od tej pory reprezentant Anglii rozegrał 77 spotkań pod wodzą Diego Simeone. Jego ofensywny dorobek to siedem bramek i siedem asyst. W Madrycie nie sięgnął po ani jedno trofeum.

W tym sezonie 25-latek zanotował 27 meczów, ale rzadko miał okazję spędzić na murawie więcej niż 45 minut. W poszukiwaniu regularnej gry Gallagher postanowił opuścić Madryt i zdecydował się na powrót do Premier League. Na ostatniej prostej walkę o jego podpis wygrał Tottenham.

Welcome to North London. pic.twitter.com/FsCLFWgxFR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2026

Wychowanek Chelsea, który w swoim CV ma także występy w Charltonie, Swansea, West Bromwich Albion i Crystal Palace, definitywnie zmienił klubowe barwy. Spurs przeznaczyli na ten transfer 40 milionów euro. Anglik podpisał długoletni kontrakt.

– Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że znalazłem się tutaj i mogę zrobić kolejny krok w mojej karierze w tym niesamowitym klubie. Chciałem zostać piłkarzem Spurs i na szczęście klub podzielał moje zdanie. Wszystko poszło bardzo sprawnie i szybko, więc jestem gotowy, aby wyjść na boisko – przyznał Gallagher w rozmowie z mediami londyńczyków.