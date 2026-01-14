Gallagher wraca do Anglii. Hit transferowy
W lecie 2024 roku Conor Gallagher zamienił Chelsea na Atletico. Rojiblancos zapłacili za pomocnika 42 miliony euro. Od tej pory reprezentant Anglii rozegrał 77 spotkań pod wodzą Diego Simeone. Jego ofensywny dorobek to siedem bramek i siedem asyst. W Madrycie nie sięgnął po ani jedno trofeum.
W tym sezonie 25-latek zanotował 27 meczów, ale rzadko miał okazję spędzić na murawie więcej niż 45 minut. W poszukiwaniu regularnej gry Gallagher postanowił opuścić Madryt i zdecydował się na powrót do Premier League. Na ostatniej prostej walkę o jego podpis wygrał Tottenham.
Wychowanek Chelsea, który w swoim CV ma także występy w Charltonie, Swansea, West Bromwich Albion i Crystal Palace, definitywnie zmienił klubowe barwy. Spurs przeznaczyli na ten transfer 40 milionów euro. Anglik podpisał długoletni kontrakt.
– Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że znalazłem się tutaj i mogę zrobić kolejny krok w mojej karierze w tym niesamowitym klubie. Chciałem zostać piłkarzem Spurs i na szczęście klub podzielał moje zdanie. Wszystko poszło bardzo sprawnie i szybko, więc jestem gotowy, aby wyjść na boisko – przyznał Gallagher w rozmowie z mediami londyńczyków.