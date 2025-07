Inter złożył drugą ofertę za gwiazdę Serie A. Już poznał odpowiedź

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter złożył kolejną propozycję za Lookmana

Inter Mediolan nie ustaje w walce o Ademolę Lookmana. Prezes Beppe Marotta spotkał się we wtorek z Lucą Percassim w siedzibie Lega Serie A w Mediolanie. Spotkanie było istotne, lecz nie przyniosło jeszcze przełomu w negocjacjach między klubami.

Atalanta oczekuje za swojego napastnika 50 milionów euro i już dwukrotnie odrzuciła oferty Interu. Pierwsza opiewała na 40 milionów euro, druga, już formalna, na 42 miliony plus 3 miliony w łatwych do osiągnięcia bonusach. Mimo to Bergamaschi nie zmienili swojego stanowiska.

Marotta zapowiedział wcześniej, że obecny tydzień ma być decydujący dla losów transferu. – To będzie tydzień, w którym wszystko się rozstrzygnie – stwierdził podczas konferencji prasowej w Appiano Gentile. Inter utrzymuje dobre relacje z Atalantą, ale na liście klubu są również inne nazwiska.

Lookman trafił do Atalanty latem 2022 roku z Lipska za niecałe 11 milionów euro plus bonusy. W barwach Nerazzurrich z Bergamo rozegrał 118 meczów, zdobył 52 bramki i wygrał Ligę Europy. Został też wybrany Piłkarzem Roku w Afryce.

Napastnik ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, a Inter porozumiał się już z nim w sprawie indywidualnych warunków – 4,5 miliona euro netto rocznie. Nerazzurrim pozostaje jedynie osiągnąć porozumienie z Atalantą.

