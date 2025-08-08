Brazylijski skrzydłowy robi furorę. Przykuł uwagę Napoli

Kevin jest czołową postacią Szachtara Donieck. Doskonała forma 22-letniego skrzydłowego nie przechodzi bez echa. Jak podaje Gianluca Di Marzio, jego sytuację monitoruje SSC Napoli, które szuka na rynku następcy Giacomo Raspadoriego.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Kevin celem transferowym SSC Napoli

SSC Napoli szykuje się na poważne zmiany w formacji ofensywnej, ponieważ Giacomo Raspadori jest coraz bliżej przenosin do Atletico Madryt. Potencjalne odejście 25-latka zmusza mistrzów Włoch do wzmocnienia linii ataku. Włodarze klubu z Neapolu nie chcą tracić czasu i już analizują dostępne na rynku opcje. Priorytetem działaczy ze Stadio Diego Armando Maradona jest pozyskanie młodego oraz dynamicznego skrzydłowego, który wniesie świeżość i kreatywność do zespołu prowadzonego przez Antonio Conte.

Jak informuje renomowany dziennikarz Gianluca Di Marzio, na radarze SSC Napoli znalazł się Kevin Santos Lopes de Macedo, znany jako Kevin, napastnik Szachtara Donieck. 22-letni Brazylijczyk od dłuższego czasu błyszczy formą w ukraińskiej ekstraklasie i wzbudza coraz większe zainteresowanie zagranicznych klubów. Włosi są ponoć gotowi zaoferować za niego 35 milionów euro, co pokazuje, jak wysoko oceniają jego potencjał. Negocjacje mogą być wymagające, ale sam zawodnik zapewne byłby otwarty na transfer do Serie A.

Kevin robi furorę w lidze ukraińskiej, imponując skutecznością na tamtejszych boiskach. W koszulce drużyny Górników rozegrał łącznie 55 meczów, zdobył 16 bramek oraz zaliczył 10 asyst, będąc jednym z liderów tego zespołu. Talent wychowanka Palmeiras nie umknął również klubom z Premier League – przygląda mu się między innymi Fulham, który złożył już jedną propozycję, lecz została ona odrzucona. SSC Napoli musi działać szybko, jeśli chce wygrać wyścig o zdolnego atakującego i zabezpieczyć swoją ofensywę na nową kampanię.