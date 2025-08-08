Atletico Madryt blisko transferu mistrza Europy z Napoli

Atletico Madryt jest blisko zamknięcia transakcji z udziałem Giacomo Raspadoriego. Jak przekazał Fabrizio Romano zawodnik dał zielone światło na zmianę klubu. Aktualnie dopinane są ostatnie szczegóły z Napoli.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Giacomo Raspadori odejdzie z Napoli i dołączy do Atletico Madryt

Atletico Madryt sfinalizowało już dziewięć transakcji podczas letniego okna transferowego. Diego Simeone w przyszłym sezonie ponownie chce włączyć się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Pomóc w tym mają m.in. tacy gracze jak: Alex Baena, Thiago Almada czy Matteo Ruggeri. Choć wydali na wzmocnienia ponad 150 milionów euro, to niebawem do zespołu ma dołączyć kolejny zawodnik.

Z doniesień Fabrizio Romano wynika, że do Madrytu przeniesie się Giacomo Raspadori. Reprezentant Włoch dał zielone światło na zmianę klubu i uzgodnił warunki kontraktu. Aktualnie trwają rozmowy pomiędzy klubami, aby dopiąć ostatnie szczegóły umowy.

Raspadori to 25-letni napastnik, który może grac również na lewym skrzydle. Od 2022 roku zakłada koszulkę Napoli, dokąd trafił z Sassuolo najpierw na zasadzie wypożyczenia, a później zapłacono za niego 28 milionów euro. W klubie spod Wezuwiusza rozegrał 109 spotkań, w których zdobył 18 goli i zanotował 10 asyst. Na swoim koncie ma także 40 meczów w kadrze Włoch, z którą wygrał mistrzostwo Europy.

W Atletico Madryt o miejsce w składzie przyjdzie mu rywalizować z dwójką napastników. Na pozycji numer dziewięć Diego Simeone ma do dyspozycji Juliana Alvareza i Alexandra Sorlotha. W poprzednim sezonie obaj piłkarze zdobyli łącznie 53 gole.