IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej

Belg może tego lata opuścić Mancheter City

Klub przygotował listę potencjalnych następców

Man City ma pięciu potencjalnych następców Kevina De Bruyne

Kevin De Bruyne znalazł się na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej. Według mediów Manchester City może otrzymać za Belga nawet 120 milionów euro, co bez wątpienia jest opcją do rozważenia. Pomocnik ma już 32 lata, coraz częściej dręczą go kontuzje, a jego kontrakt kończy się w 2025 roku. Wszystkie te argumenty poddają w wątpliwość przyszłość piłkarza na Etihad Stadium.

W związku z tym Manchester City postanowił przygotować się na ewentualne odejście gwiazdy. Serwis Fichajes.net opublikował listę piłkarzy, których Obywatele mają na radarze. Są to:

Florian Wirtz,

Xavi Simons,

Lucas Paqueta,

Jamal Musiala,

Alex Baena.