Kane rozważa transfer. Man United chce skorzystać z klauzuli

Manchester United planuje hit transferowy latem przyszłego roku. Ich celem będzie Harry Kane. Napastnik ma w kontrakcie klauzulę wykupu o wartości 56 mln funtów - informuje Football Insider.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Man United chce aktywować klauzulę w kontrakcie Kane’a

Manchester United miał w ostatnich latach duży problem, aby znaleźć napastnika, który będzie gwarantował odpowiednią ilość goli. Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee całkowicie rozczarowali, nie spełniając pokładanych w nich nadziei. W związku z tym Czerwone Diabły sprowadziły niedawno nową dziewiątkę. Kontrakt z klubem podpisał Benjamin Sesko, który wcześniej bronił barw RB Lipsk.

Mimo to zarząd 20-krotnego mistrza Anglii wciąż rozgląda się na rynku transferowym za kolejnym napastnikiem. Najnowsze doniesienia sugerują, że latem przyszłego roku możemy być świadkami dużej transakcji. Football Insider informuje, że Manchester United chce aktywować klauzulę odstępnego, jaką w umowie ma zapisaną Harry Kane.

Czy Manchester United sprowadzi Harry'ego Kane'a latem 2026 roku? TAK

NIE TAK 32%

NIE 68% 19+ Votes

Od 1 lipca przyszłego roku Harry Kane będzie do wzięcia za 56 milionów funtów. Tyle wynosi klauzula odstępnego, na jaką w momencie podpisania umowy zgodził się Bayern Monachium. Przypomnijmy, że reprezentant Anglii przeniósł się do Bundesligi latem 2023 roku z Tottenhamu. Do tej pory rozegrał w klubie 96 spotkań, zdobywając w nich 85 goli.

Źródło przekonuje, że Kane mógłby być otwarty na powrót do Premier League. Warto dodać, że obecny kontrakt wygasa w połowie 2027 roku. W przypadku gdyby 32-latek wyraził chęć odejścia, będzie to również ostatnia szansa dla Bayernu, aby odzyskać część inwestycji. Nadchodzący sezon na pewno spędzi w Monachium, co potwierdził dziennikarz Florian Plettenberg.