Harry Kane wybrał klub na nowy sezon. To koniec spekulacji

Harry Kane nigdzie się nie wybiera - będzie grał w Bayernie Monachium w nadchodzącym sezonie - przekonuje Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zostanie w Bayernie Monachium

Harry Kane w sierpniu 2023 roku został bohaterem dużego transferu. W zamian za 95 milionów euro przeniósł się z Tottenhamu do Bayernu Monachium. W zespole z Bawarii miał za zadanie zastąpić sprzedanego rok wcześniej Roberta Lewandowskiego. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że dobrze spisał się ze swojej roli, zdobywając 85 goli w 96 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Mimo to w mediach regularnie pojawiają się plotki o rzekomym powrocie Anglika na boiska Premier League. Najczęściej napastnik łączony jest z transferem do Manchesteru United. Natomiast przewijały się również takie kluby jak Liverpool, Chelsea czy Arsenal.

Przyszłości reprezentanta Anglii przyjrzał się Florian Plettenberg. Powołując się na źródła bliskie piłkarza, poinformował, że Kane nie zamierza odchodzić z klubu. „Harry nigdzie się nie wybiera – będzie grał w Bayernie Monachium w nachodzącym sezonie” – przekonuje.

W nadchodzącym sezonie Bayern Monachium będzie bronił mistrzostwa Niemiec. Podopieczni Vincenta Kompany’ego okazali się bezkonkurencyjni w poprzednich rozgrywkach. Nad drugim w lidze Bayerem Leverkusen mieli 13 punktów przewagi. Jednocześnie triumf w Bundeslidze był pierwszym trofeum Harry’ego Kane’a w karierze.