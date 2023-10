IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Thomas Partey

Paul Pogba niebawem zostanie zawieszony na długi czas. Francuz stosował niedozwolone środki

Juventus musi rozglądać się na rynku za nowym środkowym pomocnikiem

Według The Sun, Stara Dama sięgnie po Thomasa Parteya z Arsenalu

Thomas spróbuje podbić Serie A?

Juventus, planując kadrę na ten sezon, nie spodziewał się problemów, jakie spotkają go jeszcze przed końcem listopada. Paul Pogba został tymczasowo zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków. Francuz poprosił o zbadanie drugiej próbki – ta również dała wynik pozytywny. Choć wyrok na mistrza świata jeszcze nie zapadł, media są zgodne, że czeka go długi rozbrat z boiskiem. Do tego w niejako podobnej sytuacji znalazł się Nicolo Fagiolo. 22-latka również zawieszono, choć z innych powodów. Reprezentant Włoch wziął udział w skandalu hazardowym, za co otrzymał siedmiomiesięczną karę. To oznacza, że Stara Dama na gwałt potrzebuje nowego środkowego pomocnika.

Jak donosi The Sun, zimą rekordowi mistrzowie Włoch spróbują sprowadzić Thomasa Parteya. Ghańczyka irytują problemy ze zdrowiem, których doświadcza w Arsenalu, jak i bardzo ograniczony czas gry. Juventus spróbuje wykorzystać odczucia 30-latka, by wypożyczyć go w zimowym oknie transferowym. Nie wiadomo jeszcze, jak na taką roszadę w składzie zapatruje się Mikel Arteta.

Partey, jak dotąd, rozegrał w tym sezonie pięć meczów na wszystkich frontach dla Kanonierów.

