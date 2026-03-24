Juventus szykuje ruchy. Spalletti wskazał konkretne nazwiska

Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti marzy o trzech wzmocnieniach

Juventus w tej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców swoją postawą. Turyńczycy wciąż liczą się w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ciekawymi wieściami podzieliła się „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło podało, że szkoleniowiec ekipy z Turynu zwrócił się do zarządu klubu z prośbą o trzy transfery. Luciano Spalletti chciałby mieć w swoim zespole takich zawodników jak: Alisson Becker z Liverpool FC, Bernardo Silva z Manchester City czy Randal Kolo Muani z Paris Saint-Germain, będący dzisiaj na wypożyczeniu w Tottenham Hotspur.

Trener ekipy z Allianz Stadium ma plan, aby do Juventusu dołączyli zawodnicy z udokumentowanym doświadczeniem międzynarodowym. Spalletti ponadto nalega na przedłużenie kontraktu z Dusan Vlahović. Obecna umowa serbskiego napastnika z klubem z Turynu wygasa z końcem trwającego sezonu.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch trafił do ekipy z Turynu w październiku 2025 roku. Jak na razie Spalletti prowadził Juve w 30 spotkaniach, notując w nich 16 zwycięstw, osiem remisów i sześć porażek. Bilans punktowy Juventusu pod wodzą 67-letniego szkoleniowca jest na poziomie 1,87 punktu na mecz.

Juve kolejne starcie rozegra w ramach 31. kolejki Serie A. Turyńczycy zmierzą się wówczas z Genoa CFC. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00.