Milan wybrał napastnika. Chelsea otwiera drogę do transferu

Milan intensywnie pracuje nad sprowadzeniem nowego napastnika przed kolejnym sezonem. Według „Corriere dello Sport” jednym z głównych kandydatów jest Nicolas Jackson z Chelsea.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Chelsea gotowa ponownie wypożyczyć napastnika

Milan chce wzmocnić linię ataku, a nowy trener Ruben Amorim oczekuje sprowadzenia skutecznego snajpera. Na szczycie listy życzeń znajduje się Nicolas Jackson, który jest związany kontraktem z Chelsea do czerwca 2033 roku.

Senegalczyk trafił do londyńskiego klubu z Villarrealu latem 2023 roku za 37 milionów euro. W barwach Chelsea rozegrał 81 spotkań, zdobył 30 bramek i zanotował 12 asyst. Poprzedni sezon spędził na płatnym wypożyczeniu do Bayernu Monachium. W 34 meczach strzelił 11 goli i zaliczył cztery asysty, jednak mistrzowie Niemiec nie zdecydowali się na jego wykup.

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Po zakończeniu występów na mundialu Jackson wróci do Londynu, ale wszystko wskazuje na to, że tylko na krótko. Według „Corriere dello Sport” Chelsea nie wiąże z nim przyszłości i jest gotowa ponownie wypożyczyć napastnika. W umowie może znaleźć się również opcja wykupu.

Milan ma już doświadczenie we współpracy z Chelsea. W ostatnich latach z londyńskiego klubu do Mediolanu trafili między innymi Fikayo Tomori, Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Joao Felix oraz Christopher Nkunku. Według „Corriere dello Sport” alternatywą dla Jacksona pozostaje także Goncalo Ramos z Paris Saint-Germain.