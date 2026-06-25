Manchester City interesuje się rozchwytywanym pomocnikiem

Manchester City może wzmocnić drugą linię w letnim okienku transferowym. Kandydatem do przeprowadzki na Etihad Stadium jest Morten Hjulmand - donosi gazeta A Bola.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Morten Hjulmand pod lupą Manchesteru City

Morten Hjulmand jest obecnie uznawany za jednego z czołowych pomocników w Europie. 27-letni Duńczyk imponuje wysoką formą w barwach Sportingu Lizbona, co naturalnie przyciąga uwagę największych klubów ze Starego Kontynentu. Kapitan portugalskiego zespołu od dłuższego czasu znajduje się na radarach wielu europejskich gigantów. W ostatnich miesiącach media łączyły go między innymi z Realem Madryt, Arsenalem oraz Manchesterem United. Wszystko wskazuje na to, że letnie okno transferowe może przynieść kolejne interesujące doniesienia dotyczące przyszłości doświadczonego pomocnika.

Z najnowszych informacji przekazanych przez portugalski dziennik „A Bola” wynika, że Hjulmanda chętnie widziałby u siebie również Manchester City. Wkrótce nowym trenerem drużyny Obywateli ma zostać Enzo Maresca, który bardzo wysoko ocenia umiejętności reprezentanta Danii. Włoski szkoleniowiec uważa, że rutynowany pomocnik idealnie pasowałby do preferowanego przez niego stylu gry. Według najnowszych wiadomości transfer Duńczyka mógłby kosztować od 40 do 50 milionów euro, a zapłacenie takiej kwoty nie stanowiłoby większego problemu dla Manchesteru City.

Hjulmand z powodzeniem występuje w koszulce Sportingu Lizbona od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade z Lecce za 19,5 miliona euro. W minionym sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt z portugalskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia lizbońskiego potentata w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Władze Lwów nie zamierzają łatwo rozstawać się ze swoim kapitanem.

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