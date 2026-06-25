Arsenal nie składa broni. Pracuje nad spektakularnym ruchem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Morgan Rogers głównym celem Arsenalu

Arsenal planuje wzmocnić swoją kadrę przed kolejnym sezonem, aby ponownie liczyć się w walce o najważniejsze trofea. Mistrzowie Premier League od dłuższego czasu są zainteresowani pozyskaniem Morgana Rogersa z Aston Villi. Choć realizacja takiego transferu nie będzie należała do najłatwiejszych, londyński gigant nie zamierza rezygnować ze swoich planów. Władze angielskiego potentata są przekonane, że 23-letni ofensywny pomocnik mógłby wnieść do zespołu dodatkową jakość i jeszcze bardziej zwiększyć możliwości drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę.

Jak donosi brytyjski dziennik „The Sun”, Arsenal pozostaje zdeterminowany, aby sprowadzić 17-krotnego reprezentanta Anglii na Emirates Stadium. Negocjacje ze wspomnianą wyżej Aston Villą są bardzo trudne, jednak rozmowy mają być kontynuowane w następnych tygodniach. Klub z Birmingham nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdą i liczy na zatrzymanie zawodnika na Villa Park. Wszystko wskazuje na to, że jedynie niezwykle wysoka oferta mogłaby skłonić tamtejszych działaczy do rozważenia sprzedaży jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy.

Morgan Rogers pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademiach West Bromwich Albion oraz Manchesteru City, a później reprezentował również barwy Middlesbrough. Na Villa Park trafił w 2024 roku i bardzo szybko wyrósł na jednego z liderów zespołu The Villans. W minionej kampanii rozegrał 55 spotkań, zdobył 14 bramek oraz zanotował 12 asyst. Anglik jest także łączony z Manchesterem United, Paris Saint-Germain i Bayernem Monachium. Jego obecny kontrakt z Aston Villą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

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