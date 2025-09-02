Juventus kończy transfery. Zaskakujące kulisy sytuacji Milika

Juventus zakończył okno transferowe konkretnymi ruchami. Nie tylko się wzmocnił, ale też kilku graczy pożegnał. Prezentujemy podsumowanie działań w ekipie z Serie A.

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – transfery przed sezonem 2025/2026

Juventus na finiszu letniego okna transferowego był bardzo aktywny. To zostało już zamknięte we Włoszech, dlatego warto podsumować ruchy, które miały miejsce w szeregach wielokrotnych mistrzów Serie A.

Dyrektor generalny Damien Comolli nie przeprowadził tylu ruchów w Juventusie, co jego poprzednik Cristiano Giuntoli. Mimo to interesujących transferów nie brakowało. Priorytetowo potraktowano wykupy zawodników po wcześniejszych wypożyczeniach – m.in. Francisco Conceicao, Nico Gonzaleza, Pierre’a Kalulu czy Michele Di Gregorio. Do zespołu dołączyły też nowe twarze.

W ostatnich latach Juventus nie decydował się na spektakularne ruchy transferowe. Nic więc dziwnego, że już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata analizowano strategię transferową klubu. Nie ułatwiała jednak tego niepewna przyszłość trenera Igora Tudora. Media podawały, że celem władz Juventusu było zatrudnienie Antonio Conte na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny. Były selekcjoner reprezentacji Włoch ostatecznie przedłużył jednak kontrakt z SSC Napoli, więc Chorwat pozostał na ławce trenerskiej Juve.

W ostatnim dniu letniego okna transferowego Juventus sfinalizował transakcje z udziałem Loisa Opendy i Edona Zhegrova, co zmieniło sytuację względem tego, co miało miejsce jeszcze kilka dni temu. Pierwszy trafił do klubu z RB Lipsk na wypożyczenie, natomiast Kosowianin przeniósł się z Lille. Zhegrova to kolejny piłkarz, który tego lata dołączył do Juve z francuskiej ekipy – wcześniej taką drogę obrał Jonathan David.

Juventus FC – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Francisco Conceicao skrzydłowy FC Porto 32 mln euro Edon Zhegorova napastnik LOSC Lille 15,5 mln euro Joao Mario obrońca FC Porto 12,6 mln euro Jonathan David napastnik LOSC Lille wolny transfer Lois Openda napastnik RB Lipsk wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Juventus FC – zawodnicy zatrzymani po wypożyczeniu

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Nico Gonzalez ofensywny pomocnik ACF Fiorentina 28,10 mln euro Lloyd Kelly środkowy obrońca Newcastle United 17,20 mln euro Pierre Kalulu środkowy obrońca AC Milan 14,30 mln euro Michele Di Gregorio bramkarz Monza 14,30 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Juventus FC – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Nicolo Rovella defensywny pomocnik Lazio 17 mln euro Albert Costa prawy obrońca FC Porto 15 mln euro Nicolo Fagioli środkowy pomocnik ACF Fiorentina 13,50 mln euro Nicolo Savona prawy obrońca Nottingham Forrest 13 mln euro Samuel Mbangula skrzydłowy Werder Brema 10 mln euro Luca Pellegrrini lewy obrońca Lazio 4 mln euro Hans Nicolussi Caviglia środkowy pomocnik Venezia 3,50 mln euro Tiago Djalo środkowy obrońca Besiktas 3,50 mln euro Douglas Luis środkowy pomocnik Atletico Madryt wypożyczenie Nico Gonzalez ofensywny pomocnik Atletico Madryt wypożyczenie Timothy Weah skrzydłowy Olympique Marsylia wypożyczenie Arthur Melo defensywny pomocnik Gremio wypożyczenie Facundo Gonzalez środkowy obrońca Racing wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Juventusu

Nowi zawodnicy: 5

5 Zatrzymania zawodników: 4

Odejścia z klubu: 13

13 Wydatki na transfery: 134 mln euro

134 mln euro Zarobki na transferach: 79,50 mln euro

Pogłoski transferowe dotyczące Juventusu

Chociaż okno transferowe we Włoszech zostało już zamknięte, co sprawia, że ruchy do Juventusu są mało prawdopodobne, wciąż nie można wykluczyć odejść z klubu. Wynika to z faktu, że w niektórych ligach – m.in. w Turcji – okno transferowe nadal pozostaje otwarte.

Media informowały o możliwym zainteresowaniu Arkadiuszem Milikiem ze strony Samsunsporu. Donosił o tym m.in. dziennikarz Orazio Accomando na platformie X, potwierdzając wcześniejsze informacje Nicolo Schiry.

– Jeśli chodzi o sytuację Arkadiusza Milika, to jestem przekonany, że nic się nie zmieni. Pisaliśmy kilka razy na łamach Goal.pl, że plan jest prosty: poczekać do zimy. Jesienią Arek ma złapać trochę minut, złapać rytm na tyle na ile się da i zimą odejść do innego klubu. Co jakiś czas pojawiają się w międzynarodowych mediach informacje, że ten czy tamten klub się interesuje, ale jak mówię: zawsze słyszę, że Milik i jego otoczenie będzie się trzymać planu, czyli zmiany klubu dopiero w zimie – skomentował dziennikarz Goal.pl – Piotr Koźmiński.

Insider odniósł się też konkretnie do plotek o Samsunsporze.

– Samsunspor? Wiem, że ostatnio lubuje się w sprowadzaniu piłkarzy związanych z Polską, ale wg mnie nie ma żadnych szans na Milika. Owszem, zapytać zawsze mogli, ale na takie przejście według mnie szanse są zerowe – stwierdził Koźmiński.

31-latek trafił do Juventusu w sierpniu 2022 roku na wypożyczenie z Olympique Marsylia. Rok później włoski klub zdecydował się na transfer definitywny. Obecnie Polak dochodzi do zdrowia po kontuzji.