Juventus kończy transfery. Zaskakujące kulisy sytuacji Milika

Juventus – transfery przed sezonem 2025/2026
Juventus na finiszu letniego okna transferowego był bardzo aktywny. To zostało już zamknięte we Włoszech, dlatego warto podsumować ruchy, które miały miejsce w szeregach wielokrotnych mistrzów Serie A.
Dyrektor generalny Damien Comolli nie przeprowadził tylu ruchów w Juventusie, co jego poprzednik Cristiano Giuntoli. Mimo to interesujących transferów nie brakowało. Priorytetowo potraktowano wykupy zawodników po wcześniejszych wypożyczeniach – m.in. Francisco Conceicao, Nico Gonzaleza, Pierre’a Kalulu czy Michele Di Gregorio. Do zespołu dołączyły też nowe twarze.
W ostatnich latach Juventus nie decydował się na spektakularne ruchy transferowe. Nic więc dziwnego, że już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata analizowano strategię transferową klubu. Nie ułatwiała jednak tego niepewna przyszłość trenera Igora Tudora. Media podawały, że celem władz Juventusu było zatrudnienie Antonio Conte na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny. Były selekcjoner reprezentacji Włoch ostatecznie przedłużył jednak kontrakt z SSC Napoli, więc Chorwat pozostał na ławce trenerskiej Juve.
W ostatnim dniu letniego okna transferowego Juventus sfinalizował transakcje z udziałem Loisa Opendy i Edona Zhegrova, co zmieniło sytuację względem tego, co miało miejsce jeszcze kilka dni temu. Pierwszy trafił do klubu z RB Lipsk na wypożyczenie, natomiast Kosowianin przeniósł się z Lille. Zhegrova to kolejny piłkarz, który tego lata dołączył do Juve z francuskiej ekipy – wcześniej taką drogę obrał Jonathan David.
Juventus FC – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Francisco Conceicao
|skrzydłowy
|FC Porto
|32 mln euro
|Edon Zhegorova
|napastnik
|LOSC Lille
|15,5 mln euro
|Joao Mario
|obrońca
|FC Porto
|12,6 mln euro
|Jonathan David
|napastnik
|LOSC Lille
|wolny transfer
|Lois Openda
|napastnik
|RB Lipsk
|wypożyczenie
Juventus FC – zawodnicy zatrzymani po wypożyczeniu
|Nico Gonzalez
|ofensywny pomocnik
|ACF Fiorentina
|28,10 mln euro
|Lloyd Kelly
|środkowy obrońca
|Newcastle United
|17,20 mln euro
|Pierre Kalulu
|środkowy obrońca
|AC Milan
|14,30 mln euro
|Michele Di Gregorio
|bramkarz
|Monza
|14,30 mln euro
Juventus FC – transfery wychodzące
|Nicolo Rovella
|defensywny pomocnik
|Lazio
|17 mln euro
|Albert Costa
|prawy obrońca
|FC Porto
|15 mln euro
|Nicolo Fagioli
|środkowy pomocnik
|ACF Fiorentina
|13,50 mln euro
|Nicolo Savona
|prawy obrońca
|Nottingham Forrest
|13 mln euro
|Samuel Mbangula
|skrzydłowy
|Werder Brema
|10 mln euro
|Luca Pellegrrini
|lewy obrońca
|Lazio
|4 mln euro
|Hans Nicolussi Caviglia
|środkowy pomocnik
|Venezia
|3,50 mln euro
|Tiago Djalo
|środkowy obrońca
|Besiktas
|3,50 mln euro
|Douglas Luis
|środkowy pomocnik
|Atletico Madryt
|wypożyczenie
|Nico Gonzalez
|ofensywny pomocnik
|Atletico Madryt
|wypożyczenie
|Timothy Weah
|skrzydłowy
|Olympique Marsylia
|wypożyczenie
|Arthur Melo
|defensywny pomocnik
|Gremio
|wypożyczenie
|Facundo Gonzalez
|środkowy obrońca
|Racing
|wypożyczenie
Bilans transferowy Juventusu
- Nowi zawodnicy: 5
- Zatrzymania zawodników: 4
- Odejścia z klubu: 13
- Wydatki na transfery: 134 mln euro
- Zarobki na transferach: 79,50 mln euro
Pogłoski transferowe dotyczące Juventusu
Chociaż okno transferowe we Włoszech zostało już zamknięte, co sprawia, że ruchy do Juventusu są mało prawdopodobne, wciąż nie można wykluczyć odejść z klubu. Wynika to z faktu, że w niektórych ligach – m.in. w Turcji – okno transferowe nadal pozostaje otwarte.
Media informowały o możliwym zainteresowaniu Arkadiuszem Milikiem ze strony Samsunsporu. Donosił o tym m.in. dziennikarz Orazio Accomando na platformie X, potwierdzając wcześniejsze informacje Nicolo Schiry.
– Jeśli chodzi o sytuację Arkadiusza Milika, to jestem przekonany, że nic się nie zmieni. Pisaliśmy kilka razy na łamach Goal.pl, że plan jest prosty: poczekać do zimy. Jesienią Arek ma złapać trochę minut, złapać rytm na tyle na ile się da i zimą odejść do innego klubu. Co jakiś czas pojawiają się w międzynarodowych mediach informacje, że ten czy tamten klub się interesuje, ale jak mówię: zawsze słyszę, że Milik i jego otoczenie będzie się trzymać planu, czyli zmiany klubu dopiero w zimie – skomentował dziennikarz Goal.pl – Piotr Koźmiński.
Insider odniósł się też konkretnie do plotek o Samsunsporze.
– Samsunspor? Wiem, że ostatnio lubuje się w sprowadzaniu piłkarzy związanych z Polską, ale wg mnie nie ma żadnych szans na Milika. Owszem, zapytać zawsze mogli, ale na takie przejście według mnie szanse są zerowe – stwierdził Koźmiński.
31-latek trafił do Juventusu w sierpniu 2022 roku na wypożyczenie z Olympique Marsylia. Rok później włoski klub zdecydował się na transfer definitywny. Obecnie Polak dochodzi do zdrowia po kontuzji.
Juventus zrobił wystarczająco dużo, by walczyć o mistrzostwo Serie A?
- Tak, skład wygląda bardzo mocno 28%
- Raczej tak, ale przydałyby się jeszcze wzmocnienia 56%
- Nie, rywale są o krok przed Juve 17%
