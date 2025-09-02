Juventus kończy transfery. Zaskakujące kulisy sytuacji Milika

Juventus zakończył okno transferowe konkretnymi ruchami. Nie tylko się wzmocnił, ale też kilku graczy pożegnał. Prezentujemy podsumowanie działań w ekipie z Serie A.

Arkadiusz Milik
fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – transfery przed sezonem 2025/2026

Juventus na finiszu letniego okna transferowego był bardzo aktywny. To zostało już zamknięte we Włoszech, dlatego warto podsumować ruchy, które miały miejsce w szeregach wielokrotnych mistrzów Serie A.

Dyrektor generalny Damien Comolli nie przeprowadził tylu ruchów w Juventusie, co jego poprzednik Cristiano Giuntoli. Mimo to interesujących transferów nie brakowało. Priorytetowo potraktowano wykupy zawodników po wcześniejszych wypożyczeniach – m.in. Francisco Conceicao, Nico Gonzaleza, Pierre’a Kalulu czy Michele Di Gregorio. Do zespołu dołączyły też nowe twarze.

W ostatnich latach Juventus nie decydował się na spektakularne ruchy transferowe. Nic więc dziwnego, że już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata analizowano strategię transferową klubu. Nie ułatwiała jednak tego niepewna przyszłość trenera Igora Tudora. Media podawały, że celem władz Juventusu było zatrudnienie Antonio Conte na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny. Były selekcjoner reprezentacji Włoch ostatecznie przedłużył jednak kontrakt z SSC Napoli, więc Chorwat pozostał na ławce trenerskiej Juve.

W ostatnim dniu letniego okna transferowego Juventus sfinalizował transakcje z udziałem Loisa Opendy i Edona Zhegrova, co zmieniło sytuację względem tego, co miało miejsce jeszcze kilka dni temu. Pierwszy trafił do klubu z RB Lipsk na wypożyczenie, natomiast Kosowianin przeniósł się z Lille. Zhegrova to kolejny piłkarz, który tego lata dołączył do Juve z francuskiej ekipy – wcześniej taką drogę obrał Jonathan David.

Juventus FC – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Francisco ConceicaoskrzydłowyFC Porto32 mln euro
Edon ZhegorovanapastnikLOSC Lille15,5 mln euro
Joao MarioobrońcaFC Porto12,6 mln euro
Jonathan DavidnapastnikLOSC Lillewolny transfer
Lois OpendanapastnikRB Lipskwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Juventus FC – zawodnicy zatrzymani po wypożyczeniu

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Nico Gonzalezofensywny pomocnikACF Fiorentina28,10 mln euro
Lloyd Kellyśrodkowy obrońcaNewcastle United17,20 mln euro
Pierre Kaluluśrodkowy obrońcaAC Milan14,30 mln euro
Michele Di GregoriobramkarzMonza14,30 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Juventus FC – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Nicolo Rovelladefensywny pomocnikLazio17 mln euro
Albert Costaprawy obrońcaFC Porto15 mln euro
Nicolo Fagioliśrodkowy pomocnikACF Fiorentina13,50 mln euro
Nicolo Savonaprawy obrońcaNottingham Forrest13 mln euro
Samuel MbangulaskrzydłowyWerder Brema10 mln euro
Luca Pellegrrinilewy obrońcaLazio4 mln euro
Hans Nicolussi Cavigliaśrodkowy pomocnikVenezia3,50 mln euro
Tiago Djalośrodkowy obrońcaBesiktas3,50 mln euro
Douglas Luisśrodkowy pomocnikAtletico Madrytwypożyczenie
Nico Gonzalezofensywny pomocnikAtletico Madrytwypożyczenie
Timothy WeahskrzydłowyOlympique Marsyliawypożyczenie
Arthur Melodefensywny pomocnikGremiowypożyczenie
Facundo Gonzalezśrodkowy obrońcaRacingwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Juventusu

  • Nowi zawodnicy: 5
  • Zatrzymania zawodników: 4
  • Odejścia z klubu: 13
  • Wydatki na transfery: 134 mln euro
  • Zarobki na transferach: 79,50 mln euro

Pogłoski transferowe dotyczące Juventusu

Chociaż okno transferowe we Włoszech zostało już zamknięte, co sprawia, że ruchy do Juventusu są mało prawdopodobne, wciąż nie można wykluczyć odejść z klubu. Wynika to z faktu, że w niektórych ligach – m.in. w Turcji – okno transferowe nadal pozostaje otwarte.

Media informowały o możliwym zainteresowaniu Arkadiuszem Milikiem ze strony Samsunsporu. Donosił o tym m.in. dziennikarz Orazio Accomando na platformie X, potwierdzając wcześniejsze informacje Nicolo Schiry.

– Jeśli chodzi o sytuację Arkadiusza Milika, to jestem przekonany, że nic się nie zmieni. Pisaliśmy kilka razy na łamach Goal.pl, że plan jest prosty: poczekać do zimy. Jesienią Arek ma złapać trochę minut, złapać rytm na tyle na ile się da i zimą odejść do innego klubu. Co jakiś czas pojawiają się w międzynarodowych mediach informacje, że ten czy tamten klub się interesuje, ale jak mówię: zawsze słyszę, że Milik i jego otoczenie będzie się trzymać planu, czyli zmiany klubu dopiero w zimie – skomentował dziennikarz Goal.pl – Piotr Koźmiński.

Insider odniósł się też konkretnie do plotek o Samsunsporze.

– Samsunspor? Wiem, że ostatnio lubuje się w sprowadzaniu piłkarzy związanych z Polską, ale wg mnie nie ma żadnych szans na Milika. Owszem, zapytać zawsze mogli, ale na takie przejście według mnie szanse są zerowe – stwierdził Koźmiński.

31-latek trafił do Juventusu w sierpniu 2022 roku na wypożyczenie z Olympique Marsylia. Rok później włoski klub zdecydował się na transfer definitywny. Obecnie Polak dochodzi do zdrowia po kontuzji.

