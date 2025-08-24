Juventus wydał ponad 100 milionów. Te transfery mają zapewnić mistrzostwo

Juventus marzy o pierwszym od pięciu lat mistrzostwie Włoch. Przed startem Serie A wydali na wzmocnienia ponad 100 milionów euro. Oto zestawienie transferów Starej Damy w sezonie 2025/2026.

Juventus
Juventus – transfery przed sezonem 2025/2026

Juventus po raz kolejny wydał konkretną sumę na rynku transferowym. Jak dotąd sfinalizowali siedem transakcji, z których zdecydowanie większa część to wykup zawodników po wypożyczeniu. W teorii nowych twarzy na Allianz Stadium wcale nie będzie tak dużo, ponieważ zaledwie dwie. Mimo to Stara Dama będzie jednym z faworytów do zwycięstwa w Serie A. Pytanie tylko, czy w Turynie zbudowali mistrzowski zespół, który pod okiem Igora Tudora sięgnie po pierwsze od pięciu lat Scudetto.

Największe oczekiwania związane są z przybyciem Jonathana Davida. Kanadyjczyk trafił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu z LOSC Lille. Turyńczycy wygrali walkę o napastnika z innym gigantem Serie A – Interem Mediolan. W obliczu niepewnej przyszłości Dusana Vlahovicia to właśnie król strzelców Ligue 1 ma wziąć ciężar zdobywania bramek na swoje barki.

Ważnym ruchem, który zagwarantował im utrzymanie jakości w ofensywie był wykup Francisco Conceicao. Skrzydłowy podczas wypożyczenia pokazał się z bardzo dobrej strony, więc nic dziwnego, że Bianconeri postanowili zapłacić za niego 32 miliony euro. W Turynie zostali również Michele Di Gregorio, Lloyd Kelly i Pierre Kalulu, czyli ważni zawodnicy wyjściowej jedenastki. Ponadto sprowadzono nowego prawego obrońcę. Za 12,6 miliona euro Porto na Piemont zamienił Joao Mario.

Które miejsce zajmie Juventus w Serie A?

  • zdobędzie mistrzostwo
  • awansuje do Ligi Mistrzów
  • awansuje do Ligi Europy
  • awansuje do Ligi Konferencji
  • nie wywalczy awansu do europejskich pucharów
  • zdobędzie mistrzostwo 11%
  • awansuje do Ligi Mistrzów 53%
  • awansuje do Ligi Europy 37%
  • awansuje do Ligi Konferencji 0%
  • nie wywalczy awansu do europejskich pucharów 0%

19+ Votes

Igor Tudor może być zadowolony z letniego okna transferowego, ponieważ oprócz wzmocnień Juventus zatrzymał najważniejszych piłkarzy. Lista odejść z klubu składa się głównie z zawodników rezerwowych bądź takich, którzy byli poza kadrą meczową. Jednocześnie na sprzedaży m.in. Nicolo Rovelli, Alberto Costy, Nicolo Fagioliego czy wypożyczeniu Douglasa Luiza zarobili ponad 60 milionów euro.

Juventus – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Francisco ConceicaoPrawy napastnikFC Porto32 mln euro
Nico GonzalezPrawy napastnikAC Fiorentina28,1 mln euro
Lloyd KellyŚrodkowy obrońcaNewcastle United17,2 mln euro
Pierre KaluluŚrodkowy obrońcaAC Milan14,3 mln euro
Michele Di GregorioBramkarzMonza14,3 mln euro
Joao MarioPrawy obrońcaFC Porto12,6 mln euro
Jonathan DavidNapastnikLOSC LilleBez odstępnego
Kwoty według: Transfermarkt

Juventus – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubKwota transferu
Nicolo RovellaDefensywny pomocnikLazio Rzym17 mln euro
Alberto CostaPrawy obrońcaFC Porto15 mln euro
Nicolo FagioliŚrodkowy pomocnikAC Fiorentina13,5 mln euro
Samuel MbangulaLewy napastnikWerder Brema10 mln euro
Luca PellegriniLewy obrońcaLazio Rzym4 mln euro
Hans Nicolussi CavigliaŚrodkowy pomocnikVenezia3,5 mln euro
Douglas LuizŚrodkowy pomocnikNottingham ForestWypożyczenie (3 mln euro)
Timothy WeahPrawy napastnikOlympique MarsyliaWypożyczenie (1 mln euro)
Stefano GoriBramkarzUnion BresciaBez odstępnego
Mattia De SciglioPrawy obrońcaBez klubu
Randal Kolo MuaniNapastnikParis Saint-GermainKoniec wypożyczenia
Renato VeigaŚrodkowy obrońcaChelseaKoniec wypożyczenia
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Juventusu

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 118,5 mln euro
  • Zarobki na transferach: 67 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Juventusu

Do końca letniego okna transferowego pozostało niewielu czasu. Mimo to w Turynie wciąż możliwe są zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące. Ostatnio dużo mówi się o możliwym powrocie Adriena Rabiota. Francuz miał zaproponować swoje usługi byłemu klubowi. Niepewna pozostaje przyszłość Dusana Vlahovicia. Z racji tego, że jego kontrakt wygasa za rok, Juventus może rozważyć sprzedaż napastnika. Nie jest tajemnicą, że zabiega o niego AC Milan, którego trenerem jest Max Allegri. W najbliższych dniach Piemont opuści Arthur Melo, który związany jest z 36-krotnym mistrzem Włoch od pięciu lat.

