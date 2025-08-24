Juventus wydał ponad 100 milionów. Te transfery mają zapewnić mistrzostwo

Juventus marzy o pierwszym od pięciu lat mistrzostwie Włoch. Przed startem Serie A wydali na wzmocnienia ponad 100 milionów euro. Oto zestawienie transferów Starej Damy w sezonie 2025/2026.

Alessio Morgese / Alamy Na zdjęciu: Juventus

Juventus – transfery przed sezonem 2025/2026

Juventus po raz kolejny wydał konkretną sumę na rynku transferowym. Jak dotąd sfinalizowali siedem transakcji, z których zdecydowanie większa część to wykup zawodników po wypożyczeniu. W teorii nowych twarzy na Allianz Stadium wcale nie będzie tak dużo, ponieważ zaledwie dwie. Mimo to Stara Dama będzie jednym z faworytów do zwycięstwa w Serie A. Pytanie tylko, czy w Turynie zbudowali mistrzowski zespół, który pod okiem Igora Tudora sięgnie po pierwsze od pięciu lat Scudetto.

Największe oczekiwania związane są z przybyciem Jonathana Davida. Kanadyjczyk trafił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu z LOSC Lille. Turyńczycy wygrali walkę o napastnika z innym gigantem Serie A – Interem Mediolan. W obliczu niepewnej przyszłości Dusana Vlahovicia to właśnie król strzelców Ligue 1 ma wziąć ciężar zdobywania bramek na swoje barki.

Ważnym ruchem, który zagwarantował im utrzymanie jakości w ofensywie był wykup Francisco Conceicao. Skrzydłowy podczas wypożyczenia pokazał się z bardzo dobrej strony, więc nic dziwnego, że Bianconeri postanowili zapłacić za niego 32 miliony euro. W Turynie zostali również Michele Di Gregorio, Lloyd Kelly i Pierre Kalulu, czyli ważni zawodnicy wyjściowej jedenastki. Ponadto sprowadzono nowego prawego obrońcę. Za 12,6 miliona euro Porto na Piemont zamienił Joao Mario.

Które miejsce zajmie Juventus w Serie A? zdobędzie mistrzostwo

awansuje do Ligi Mistrzów

awansuje do Ligi Europy

awansuje do Ligi Konferencji

nie wywalczy awansu do europejskich pucharów zdobędzie mistrzostwo 11%

awansuje do Ligi Mistrzów 53%

awansuje do Ligi Europy 37%

awansuje do Ligi Konferencji 0%

nie wywalczy awansu do europejskich pucharów 0% 19+ Votes

Igor Tudor może być zadowolony z letniego okna transferowego, ponieważ oprócz wzmocnień Juventus zatrzymał najważniejszych piłkarzy. Lista odejść z klubu składa się głównie z zawodników rezerwowych bądź takich, którzy byli poza kadrą meczową. Jednocześnie na sprzedaży m.in. Nicolo Rovelli, Alberto Costy, Nicolo Fagioliego czy wypożyczeniu Douglasa Luiza zarobili ponad 60 milionów euro.

Juventus – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Francisco Conceicao Prawy napastnik FC Porto 32 mln euro Nico Gonzalez Prawy napastnik AC Fiorentina 28,1 mln euro Lloyd Kelly Środkowy obrońca Newcastle United 17,2 mln euro Pierre Kalulu Środkowy obrońca AC Milan 14,3 mln euro Michele Di Gregorio Bramkarz Monza 14,3 mln euro Joao Mario Prawy obrońca FC Porto 12,6 mln euro Jonathan David Napastnik LOSC Lille Bez odstępnego Kwoty według: Transfermarkt

Juventus – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Kwota transferu Nicolo Rovella Defensywny pomocnik Lazio Rzym 17 mln euro Alberto Costa Prawy obrońca FC Porto 15 mln euro Nicolo Fagioli Środkowy pomocnik AC Fiorentina 13,5 mln euro Samuel Mbangula Lewy napastnik Werder Brema 10 mln euro Luca Pellegrini Lewy obrońca Lazio Rzym 4 mln euro Hans Nicolussi Caviglia Środkowy pomocnik Venezia 3,5 mln euro Douglas Luiz Środkowy pomocnik Nottingham Forest Wypożyczenie (3 mln euro) Timothy Weah Prawy napastnik Olympique Marsylia Wypożyczenie (1 mln euro) Stefano Gori Bramkarz Union Brescia Bez odstępnego Mattia De Sciglio Prawy obrońca Bez klubu – Randal Kolo Muani Napastnik Paris Saint-Germain Koniec wypożyczenia Renato Veiga Środkowy obrońca Chelsea Koniec wypożyczenia Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Juventusu

Nowi zawodnicy: 7

Odejścia z klubu: 12

Wydatki na transfery: 118,5 mln euro

Zarobki na transferach: 67 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Juventusu

Do końca letniego okna transferowego pozostało niewielu czasu. Mimo to w Turynie wciąż możliwe są zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące. Ostatnio dużo mówi się o możliwym powrocie Adriena Rabiota. Francuz miał zaproponować swoje usługi byłemu klubowi. Niepewna pozostaje przyszłość Dusana Vlahovicia. Z racji tego, że jego kontrakt wygasa za rok, Juventus może rozważyć sprzedaż napastnika. Nie jest tajemnicą, że zabiega o niego AC Milan, którego trenerem jest Max Allegri. W najbliższych dniach Piemont opuści Arthur Melo, który związany jest z 36-krotnym mistrzem Włoch od pięciu lat.