Juventus wydał ponad 100 milionów. Te transfery mają zapewnić mistrzostwo

Juventus – transfery przed sezonem 2025/2026
Juventus po raz kolejny wydał konkretną sumę na rynku transferowym. Jak dotąd sfinalizowali siedem transakcji, z których zdecydowanie większa część to wykup zawodników po wypożyczeniu. W teorii nowych twarzy na Allianz Stadium wcale nie będzie tak dużo, ponieważ zaledwie dwie. Mimo to Stara Dama będzie jednym z faworytów do zwycięstwa w Serie A. Pytanie tylko, czy w Turynie zbudowali mistrzowski zespół, który pod okiem Igora Tudora sięgnie po pierwsze od pięciu lat Scudetto.
Największe oczekiwania związane są z przybyciem Jonathana Davida. Kanadyjczyk trafił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu z LOSC Lille. Turyńczycy wygrali walkę o napastnika z innym gigantem Serie A – Interem Mediolan. W obliczu niepewnej przyszłości Dusana Vlahovicia to właśnie król strzelców Ligue 1 ma wziąć ciężar zdobywania bramek na swoje barki.
Ważnym ruchem, który zagwarantował im utrzymanie jakości w ofensywie był wykup Francisco Conceicao. Skrzydłowy podczas wypożyczenia pokazał się z bardzo dobrej strony, więc nic dziwnego, że Bianconeri postanowili zapłacić za niego 32 miliony euro. W Turynie zostali również Michele Di Gregorio, Lloyd Kelly i Pierre Kalulu, czyli ważni zawodnicy wyjściowej jedenastki. Ponadto sprowadzono nowego prawego obrońcę. Za 12,6 miliona euro Porto na Piemont zamienił Joao Mario.
Które miejsce zajmie Juventus w Serie A?
- zdobędzie mistrzostwo 11%
- awansuje do Ligi Mistrzów 53%
- awansuje do Ligi Europy 37%
- awansuje do Ligi Konferencji 0%
- nie wywalczy awansu do europejskich pucharów 0%
19+ Votes
Igor Tudor może być zadowolony z letniego okna transferowego, ponieważ oprócz wzmocnień Juventus zatrzymał najważniejszych piłkarzy. Lista odejść z klubu składa się głównie z zawodników rezerwowych bądź takich, którzy byli poza kadrą meczową. Jednocześnie na sprzedaży m.in. Nicolo Rovelli, Alberto Costy, Nicolo Fagioliego czy wypożyczeniu Douglasa Luiza zarobili ponad 60 milionów euro.
Juventus – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Francisco Conceicao
|Prawy napastnik
|FC Porto
|32 mln euro
|Nico Gonzalez
|Prawy napastnik
|AC Fiorentina
|28,1 mln euro
|Lloyd Kelly
|Środkowy obrońca
|Newcastle United
|17,2 mln euro
|Pierre Kalulu
|Środkowy obrońca
|AC Milan
|14,3 mln euro
|Michele Di Gregorio
|Bramkarz
|Monza
|14,3 mln euro
|Joao Mario
|Prawy obrońca
|FC Porto
|12,6 mln euro
|Jonathan David
|Napastnik
|LOSC Lille
|Bez odstępnego
Juventus – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Nicolo Rovella
|Defensywny pomocnik
|Lazio Rzym
|17 mln euro
|Alberto Costa
|Prawy obrońca
|FC Porto
|15 mln euro
|Nicolo Fagioli
|Środkowy pomocnik
|AC Fiorentina
|13,5 mln euro
|Samuel Mbangula
|Lewy napastnik
|Werder Brema
|10 mln euro
|Luca Pellegrini
|Lewy obrońca
|Lazio Rzym
|4 mln euro
|Hans Nicolussi Caviglia
|Środkowy pomocnik
|Venezia
|3,5 mln euro
|Douglas Luiz
|Środkowy pomocnik
|Nottingham Forest
|Wypożyczenie (3 mln euro)
|Timothy Weah
|Prawy napastnik
|Olympique Marsylia
|Wypożyczenie (1 mln euro)
|Stefano Gori
|Bramkarz
|Union Brescia
|Bez odstępnego
|Mattia De Sciglio
|Prawy obrońca
|Bez klubu
|–
|Randal Kolo Muani
|Napastnik
|Paris Saint-Germain
|Koniec wypożyczenia
|Renato Veiga
|Środkowy obrońca
|Chelsea
|Koniec wypożyczenia
Bilans transferowy Juventusu
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 118,5 mln euro
- Zarobki na transferach: 67 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Juventusu
Do końca letniego okna transferowego pozostało niewielu czasu. Mimo to w Turynie wciąż możliwe są zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące. Ostatnio dużo mówi się o możliwym powrocie Adriena Rabiota. Francuz miał zaproponować swoje usługi byłemu klubowi. Niepewna pozostaje przyszłość Dusana Vlahovicia. Z racji tego, że jego kontrakt wygasa za rok, Juventus może rozważyć sprzedaż napastnika. Nie jest tajemnicą, że zabiega o niego AC Milan, którego trenerem jest Max Allegri. W najbliższych dniach Piemont opuści Arthur Melo, który związany jest z 36-krotnym mistrzem Włoch od pięciu lat.