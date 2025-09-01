Juventus znakomicie zakończył mercato. Dwa wielkie wzmocnienia

Zhegrova i Openda nowymi piłkarzami Juventusu
Juventus zakończył letnie okno transferowe z mocnym akcentem. Klub oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z Edonem Zhegrovą. 26-letni skrzydłowy przeszedł z Lille za kwotę w granicach 20–25 milionów euro. Kosowianin od początku jasno deklarował chęć gry w Turynie, co znacząco ułatwiło finalizację operacji.
Równolegle dopięto transfer Lois Opendy. Belgijski napastnik przeniósł się z RB Lipsk za około 40 milionów euro. Juventus zdecydował się na ten krok po tym, jak upadła możliwość ponownego sprowadzenia Randala Kolo Muaniego. Negocjacje przyspieszyły w ostatnich dniach, a zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne.
Openda to piłkarz sprawdzony na wysokim poziomie. W barwach Lipska zdobył 33 bramki w 69 spotkaniach Bundesligi, a wcześniej imponował skutecznością w Lens. W reprezentacji Belgii rozegrał 27 meczów i strzelił trzy gole.
Dzięki zakontraktowaniu Zhegrovyi Opendy kadra ofensywna Juventusu prezentuje się dużo mocniej. Klub już wcześniej wzmocnił się Jonathanem Davidem i Joao Mario, a także wykupił na stałe Francisco Conceicao.
Nowi piłkarze mają dać Igorowi Tudorowi większą elastyczność w ataku i pozwolić Juventusowi skutecznie rywalizować na kilku frontach. Kibice Bianconerich liczą, że w tym sezonie drużyna wróci do walki o najwyższe cele we Włoszech i w Europie.
