Milik z transferem last minute?! Jest chętny na Polaka

Arkadiusz Milik znalazł się w kręgu zainteresowań tureckiego klubu. Jak podaje Nicolo Schira i serwis Sport Mediaset reprezentant Polski znalazł się pod lupą Samsunsporu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Samsunsport zainteresowany transferem Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik od ponad roku nie pojawił się na boisku. Ostatni raz miał okazję zagrać w oficjalnym meczu przed Mistrzostwami Europy 2024 w spotkaniu Polska – Ukraina. Wtedy też doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na bardzo długi czas. Choć w poprzednim sezonie nie zagrał ani jednego meczu, Juventus przedłużył z nim kontrakt o kolejne dwa lata.

Nie było to jednak związane z tym, że Milik jest w planach na przyszłość Starej Damy. Był to zabieg, który miał na celu rozłożyć wynagrodzenie napastnika na następne lata. W międzyczasie reprezentant Polski miał szukać nowego klubu.

Przyszłość 31-latka jest nie do końca pewna. Część źródeł twierdzi, że zawodnik chce zostać w Turynie przynajmniej do stycznia. Inni łączą go z transferem m.in. do Realu Betis. Wiadomo już, że napastnik nie trafi do Hiszpanii, ale wciąż może zmienić otoczenie. Według najnowszych informacji pojawiło się zainteresowanie ze strony tureckiego klubu.

Nicolo Schira oraz serwis Sport Mediaset ujawnili, że Milik znalazł się na liście życzeń Samsunsporu. 3. drużyna ligi tureckiej zagra na jesień w Lidze Konferencji, więc Polak miałby okazję zaprezentować się w europejskich pucharach. Nie tak dawno do zespołu dołączył piłkarz Lecha Poznań – Afonso Sousa. Warto zaznaczyć, że okno transferowe w Turcji trwa do 12 września, więc pozostało jeszcze dużo czasu.