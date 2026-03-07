Juventus w letnim okienku chce wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, Stara Dama może dokonać transferu z Premier League. Na ich celowniku znalazł się Michael Kayode z Brentfordu - donosi Nicolo Schira.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Michael Kayode pod obserwacją Juventusu

Juventus od miesięcy ma olbrzymi problem na prawej stronie defensywy. Oczekiwało się, że latem pozyskany Joao Mario będzie długoterminową opcją na tej pozycji. Portugalczyk jednak już w zimowym okienku był częścią wymiany między Starą Damą a Bologną. W Turynie ostatecznie wylądował Emil Holm, który obecnie zmaga się z urazem. Bianconeri zatem wciąż mają spore kłopoty na prawej stronie.

Nie jest zatem wielką tajemnicą, że Juventus poszukuje nowego zawodnika na problematyczną pozycję. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Stara Dam zwróciła swoje oczy w kierunku Premier League. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Michael Kayode, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu.

Włoski dziennikarz zdradza, że młody obrońca był ostatnio obserwowany przez skautów Juventusu. Postać Włocha nie jest tajemnicza dla Starej Damy. 21-latek był już łączony z przeprowadzką do Turynu, kiedy występował we Fiorentinie. Ostatecznie zawodnik trafił do Anglii, co było doskonałym ruchem, ponieważ to właśnie tutaj na dobre rozkwitł jego piłkarski talent.

Michael Kayode w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce Brentfordu. Włoch wciąż czeka na udziału przy strzelonym golu.