Juventus w ostatnich dniach okienka transferowego planuje zaskoczyć wzmocnieniem. Na celowniku Bianconerich znalazł się Dani Ceballos. Włosi prowadzą już rozmowy z Realem Madryt - donosi Orazio Accomando ze "SportMediaset".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Dani Ceballos może wzmocnić Juventus

Juventus udanie rozpoczął kampanię 2025/26 w rozgrywkach Serie A. Zespół prowadzony przez Igora Tudora pokonał Parmę Calcio rezultatem 2:0. Okienko transferowe wciąż trwa, a Stara Dama rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Kadra turyńczyków jest jeszcze niezamknięta. W sobotę Bianconeri dopięli odejście Nicolo Savony do Nottingham Forest.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Juventusu przekazuje Orazio Accomando ze „SportMediaset”. Jak się okazuje, drużyna prowadzona przez Igora Tudora może jeszcze zostać wzmocniona przez środkowego pomocnika. Otóż w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Dani Ceballos z Realu Madryt. Ostatnie doniesienia sugerowały, że Hiszpan znajduje się na wylocie z Estadio Santiago Bernabeu.

Juventus zintensyfikował działania mające na celu sprowadzenie Daniego Ceballosa. Turyńczycy rozpoczęli właśnie rozmowy z Realem Madryt. Niewątpliwie przyjście Hiszpana byłoby olbrzymim wzmocnieniem Starej Damy. Czas pokaże, czy pomocnik ostatecznie zawita na boiska Serie A.

Dani Ceballos w obecnym sezonie dwukrotnie pojawił się na boisku. Pomocnik Realu Madryt jednak spędził na placu gry zaledwie cztery minuty. Oczywiście nie udało mu się wpisać do protokołu z golem lub asystą.